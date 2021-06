KVINNER OG BARN: Bildet er fra al-Hol leiren i de kurdiskkontrollerte områdene i Nordøst-Syria. Foto: Harald Henden

Refser Norges syn på IS-kvinner

Norge vil overbevise Den europeiske menneskerettsdomstolen om at IS-kvinner og deres barn ikke har rett til retur til Europa. Det får Redd Barna til å rase.

Av Nilas Johnsen

– Det er hårreisende og uverdig av Norge å gå inn og aktiv prøve å påvirke denne rettssaken i en internasjonal domstol, mener direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, Gunvor Knag Fylkesnes.

– Norges begrensede syn på våre forpliktelser rammer fire norske barn, ved at vi nekter å hente deres mødre hjem fra Syria. Nå bidrar Norge til en beslutning som også kan få en negativ påvirkning på livene til tusenvis av barn i disse leirene, utdyper hun.

REDD BARNA: Direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, Gunvor Knag Fylkesnes. Foto: Inge Lie

Bakgrunnen er at Norge har sendt en juridisk intervensjon til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD), i en sak der en fransk familie har klaget inn den franske staten, fordi en fransk IS-kvinne internert i Syria ikke får hjelp til å returnere til Frankrike med sine barn.

Norge argumenterer for at Frankrike ikke har et slikt juridisk ansvar ettersom Syria er utenfor fransk jurisdiksjon.

Norge mener at heller ingen andre land som har undertegnet Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) har juridiske forpliktelser utenfor sin egen jurisdiksjon.

– To tunger

– Jeg mener Norge taler med to tunger: I FNs Generalforsamling påtar man seg et viktig verv for å beskytte barn i krig og konflikt. Mens disse barna, som også lider grunnet krig og konflikt, går man aktivt inn for å hindre at får hjelp, sier Fylkesnes.

– Den eneste løsningen er at stater henter hjem sine barn fra Syria. Nå motarbeider Norge denne løsningen, legger hun til.

Redd Barna mener den norske intervensjonen ikke tar hensyn til barns rettigheter som følge av internasjonal humanitær rett og barnekonvensjonen, som de mener komplimenterer Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

REGJERINGSADVOKAT: Marius Emberland Foto: Vidar Ruud

Det er advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten som har inngitt intervensjonsinnlegget på vegne av staten, og han mener jusen er klar.

– Reglene om jurisdiksjon har en meget sterk forankring i EMDs praksis: Stater har ikke ansvar for borgere utenfor eget territorium i en sak som denne, sier Emberland.

– Menneskerettsdomstolen skal tolke menneskerettskonvensjonen. Men selv dersom man legger øvrig folkerett til grunn, så endrer ikke det statens syn på jurisdiksjon i dette tilfellet, fortsetter han.

FOLKERETTSEKSPERT: Mads Harlem, advokatfullmektig i advokatfirmaet Nordhus og Aarø. Foto: Nilas Johnsen

Folkerettsekspert Mads Harlem, som gir Redd Barna råd om i Norges folkerettslige ansvar for repatriering av norske internerte IS-kvinner og deres barn, mener Regjeringsadvokaten legger til grunn en alt for snever tolkning av Europas menneskerettighetsforpliktelser.

– For det første tar ikke Regjeringsadvokaten inn over seg den reelle situasjonen i Syria: Disse kvinnene og deres barn sitter internert som følge av væpnet konflikt. Reglene for krig og konflikt gir dem derfor rettigheter, sier Harlem.

– For det andre er ikke riktig at EMD ikke vurderer andre konvensjoner enn EMK. Internasjonal humanitærrett, også kalt krigens folkerett, kan også være retningsgivende for hvordan domstolen tolker menneskerettskonvensjonen, sier Harlem.

STATSSEKRETÆR: Audun Halvorsen i UD. Foto: Arthur Bondar

Advarer mot presedens

Statssekretær Audun Halvorsen (H) i Utenriksdepartementet (UD) sier at dersom domstolen mener at Frankrike har forpliktelser overfor IS-kvinner i syriske leirer, så vil det sette en uheldig presedens.

– Norge uttrykker i innlegget bekymring for at en slik eventuell utvidelse av konvensjonens anvendelsesområde, vil kunne få vidtrekkende konsekvenser også utover den foreliggende saken, sier Halvorsen.

Regjeringsadvokatens argumentasjon er gjeldende for synet på norske IS-kvinner som ber om repatriering, forklarer han:

– Norge mener at EMK ikke kommer til anvendelse i en slik sak fordi disse personene er utenfor norsk jurisdiksjon. Det foreligger derfor etter norsk syn ikke en rettslig forpliktelse til repatriering av dem etter EMK.