Politimann siktet etter Kongress-storming

Totalt er 465 arrestert etter stormingen av Kongressen 6. januar. Fredag ble en politimann arrestert og siktet for å ha deltatt.

Natt til lørdag ble det kjent at politimannen Karol Chwiesiuk (29) er arrestert og siktet for å ha tatt seg inn i Kongressen under det dødelige angrepet 6. januar. Chwiesiuk jobbet som politimann i Chicago da han deltok i stormingen.

11. juni er så langt 465 personer arrestert. 51 av disse skal ha tilknytning til militæret og minst 11 skal ha tilknytning til politiet, skriver CBS.

Ifølge CNN skal Chwiesiuk ha sendt bilder av seg selv under stormingen iført en Chicago-politigenser. Han skal også angivelig ha sendt meldinger om at han skulle til hovedstaden «for å redde nasjonen».

Ifølge rettsdokumenter, som CNN refererer til, skal han ha dratt til Kongressen natten før angrepet og tatt 44 bilder. Disse skal han ha sendt videre til tre personer.

Politisjef i Chicago David Brown fortalte under en pressekonferanse at Chwiesiuk ikke lenger har «politimyndighet».

Han skal ha jobbet som politimann i to og et halvt år.

– Det som skjedde i D.C 6. januar var en absolutt skam. Det faktum at en politibetjent i Chicago er tiltalt i det angrepet på det amerikanske demokratiet, får blodet til å koke, sa Brown.

– Det gjør vond i magen. Og ja, hvis disse påstandene er sanne, knuser det hjertet mitt.

Chwiesiuk skal tilbake i retten for en statusmøte 18. juni, skriver CNN.

Fem personer mistet livet i angrepet, deriblant én politimann. Mer enn 130 politifolk ble skadet.

Tre grupper

I et rettsdokumenter blir kongressangrepet omtalt som «den mest komplekse saken Justisdepartementet noensinne har gjennomført».

The New York Times har grovt delt opp de arresterte i tre ulike grupper:

De som tok seg inn i Kongressen uten å gjøre stor skade.

De som står tiltalt for voldelige opptøyer og angrep på politiet.

De som skal ha deltatt i planleggingen av stormingen.

Mange i den siste gruppen har ifølge avisen tilknytning til høyreekstreme og militante grupper som Proud Boys og The Oath Keepers.

Flere titalls fra disse gruppene er blant de arresterte. Mange fra sistnevnte vil bli tiltalt i én felles sak, der de mistenkes for en sammensvergelse.

Jusprofessor Carlton Larson ved University of California, Davis skrev i en kronikk i Washington Post dagen etter angrepet at nasjonens grunnleggere ville ha omtalt mobben som landsforrædere.

Til VG har han tidligere uttalt at mange av dem nå risikerer lange fengselsstraffer. Særlig de som blir funnet skyldig i planlegging.

– De mest alvorlige anklagene er de som handler om en opprørsk sammensvergelse, med en maksimumsstraff på 20 år. De som angrep politibetjenter der og da, vil få kortere straffer. Jeg blir overrasket om noen av disse får mer enn ti år, sa han.

De som «bare» tok seg inn i Kongressen uten å gjøre noe særlig mer, antar Larson vil slippe unna med bøter og kanskje betinget dom.