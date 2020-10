LANGER UT: Bob Woodward er en av de to journalistene som sto bak avsløringene i Watergate-skandalen i 1974. Foto: JIM WATSON / AFP

Woodward: Noen må stoppe ham

– Hvis tusen mennesker døde i flyulykker hver dag, ville presidenten følge opp med å reklamere for United Airlines? Selvsagt ikke, men det er det som skjer her, sier journalistnestor og Trump-forfatter.

«Ikke vær redd for covid. Ikke la det dominere livet», tvitret Donald Trump mandag, da han annonserte han at han ville ble skrevet ut fra Walter Reed-sykehuset samme kveld.

Utsagnet har skapt reaksjoner, senest hos helseminister Bent Høie og norske helsetopper på tirsdagens pressekonferanse om coronasituasjonen i Norge.

En av dem som reagerte kraftig på Trumps uttalelser, er Gloria Borger, politisk kommentator i CNN.

Mandag skrev hun på Twitter:

Hvis 1000 mennesker dør hver dag i flyulykker, ville presidenten si: Ikke vær redd for å fly? Ikke være redd for å la det dominere dine reiseplaner.

– Her er er enig med Gloria Borger. Det er en god metafor på situasjonen. Da jeg så hans (Trumps) tweet, tenkte jeg at det ikke var mulig, selv for Donald Trump. Men det er det.

Det sier Washington Post-kommentator Bob Woodward i et intervju med CNNs Wolf Blitzer i programmet The Situation Room, publisert i går.

Utskrevet og i bedre form enn på 20 år

Etter tre netter på sykehuset Walter Reed kom USAs president mandag kveld hjem til Det hvite hus. Trump har vært innlagt siden natt til lørdag.

Etter hjemkomsten til Det hvite hus tok han av seg munnbindet og gjentok han oppfordringen om at folk ikke skal frykte coronaviruset.

I videoen under kan du se pressebrifingen der Trumps lege Sean Conley svarer om Donald Trumps sykdomsforløp:

Ikke tid til Dr. Fauci

CNN offentliggjorde i går et nytt lydopptak fra samtalene mellom Woodward og Trump. De to har tilbrakt timevis på telefonen i forbindelse med boken «Rage» (raseri), som Woodward har skrevet om presidenten.

Etter at boken kom ut har Donald Trump forsvart seg.

I samtalen den 19. mars spør Bob Woodward Donald Trump om hans forhold til smittevernekspert Dr. Anthony Fauci, som leder Det hvite hus’ coronateam.

– Han gjør en god jobb og er flink, sier Trump blant annet.

– Har du satt deg ned alene med ham?

– Ærlig sagt er det ikke tid. Dette er Det hvite hus og det er travelt. Vi hadde to valg: Å stenge landet og spare potensielt millioner eller hundretusener av liv eller ikke å gjøre noe og se likposer bli båret ut hver dag, sier Trump.

– Hvem satte deg på den tanken, spør Woodward.

– Det var meg, svarer Trump.

«Noen må gripe inn»

Når Woodward skal kommentere dette under gårsdagens intervju på CNN, svarer han:

– Han (Trump) sa han var for travel til å sette seg ned med nasjonens fremste smittevernekspert på et tidspunkt da pandemien løp løpsk. Ingenting er endret siden da. Nøkkelpersoner rundt ham fortalte at dette var den største sikkerhetstrusselen medisinsk og for hans presidentskap. Han ble tidlig forelagt bevis på at pandemien var på vei. Han fornektet det. Håndteringen hans er så elendig, mangelfull og ansvarsløs, sier Woodward.

Woodward mener noen må «å gripe inn».

– Medarbeiderne i Det hvite hus, og spesielt de republikanske senatorene kan ikke la dette fortsette uten å gripe inn, sier Woodward, og legger til at det ikke behøver være veldig dramatisk.

– Men beskjeden til presidenten må være at han ikke kan holde på slik som nå. Han må se hva han gjør mot sin familie, sitt parti, mot seg selv og sin egen arv. Noen må stoppe ham, sier Woodward.

Nesten 211.000 mennesker er døde av coronaviruset i USA, flest i hele verden. USA er også landet med flest smittede totalt, ifølge tall fra VGs coronaoversikt for Norge og verden.

Tidligere kommunikasjonsdirektør i Det hvite hus, David Gergen, Foto: DARREN ORNITZ, Reuters

«Nesten som vi er i hendene på en galning»

I et annet intervju på CNN, kommenterer også mangeårige presidentrådgiver og tidligere kommunikasjonsdirektør i Det hvite hus, David Gergen, Trumps tweet.

Ikke noensinne har han sett en president oppføre seg slik presidenten oppfører seg akkurat nå, sier han.

– Noen dager føler jeg det nesten som om vi er i hendene på en gal mann. Vi burde alle være glade for at presidenten har gjort fremgangen og skal hjem. Men vi skal være skremt av den lærdommen han tar med seg, selve ideen om at folk ikke skal være redd for covid, sier Gerken blant annet.

Og følger opp:

– Han sender signal om at folk ikke trenger å bekymre seg for smitten, sier han.

Gergen tror resultatet kan bli at mange vil dø.

– Hvor mange i Trumps indre krets er rammet av sykdommen nylig? Minst et dusin. Hvor mange i Joe Bidens indre krets er rammet? Null. Den ene tilnærmingen fungerer, den andre ikke, sier Gergen.

