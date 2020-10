SPØRRES UT: Dommer Amy Coney Barrett (48) skal denne uken spørres ut i forbindelse med at Senatet skal godkjenne henne som ny høyesterettsdommer. Hun kan bli den mest uttalte abortmotstanderne i høyesterett på flere tiår. Foto: Erin Scott / Pool via AP / NTB

Mener smittevernet er for dårlig – nekter å møte i Barrett-høring

Flere demokrater nekter å delta fysisk når Senatet starter høringen av Amy Coney Barrett, som er nominert til den ledige plassen i USAs høyesterett.

NTB-AP

Nå nettopp

Blant dem er senator Kamala Harris, Demokratenes visepresidentkandidat, som i likhet med flere av sine partifeller mener at smitteverntiltakene mot koronaviruset er for dårlige under høringen. Hun vil i stedet delta digitalt fra sitt kontor i Senatet.

To republikanske senatorer, Mike Lee og Thom Tillis, testet positivt for koronaviruset for ti dager siden. Ingen av dem vil delta fysisk når høringen starter mandag. Tillis er ventet å komme tirsdag, mens har Lee fortsatt ikke bestemt seg, skriver Politico.

Deltok på omstridt seremoni

Både Lee og Tillis var til stede under arrangementet i Det hvite hus den 26. september, da president Donald Trump holdt en seremoni og et selskap for å presentere Barrett.

Han og republikanerne i Senatet setter nå alle kluter inn på å få den svært konservative dommeren godkjent før presidentvalget 3. november.

Barrett, som er dypt kristen og uttalt abortmotstander, vil gi domstolen et konservativt flertall på 6 mot 3. Dermed kan USAs lovgiving dreies i konservativ retning i mange år framover.

Vil ikke teste

Demokratene har kjempet hardt for å få utsatt utnevnelsen av ny høyesterettsdommer til etter valget, men lite tyder på at de vil lykkes.

De vil trolig bruke behovet for smittevern for alt det er verdt, men foreløpig har Senatets administrasjon forsikret om at alt er i sin skjønneste orden. De melder at det er iverksatt flere smitteverntiltak enn loven krever, både i form av fysisk avstand og god ventilasjon.

Demokratene har også krevd at alle som skal være til stede i justiskomiteen, må testes på forhånd. Det har komiteens republikanske leder, senator Lindsey Graham, ikke gått med på.

Fastholder bokstavtro tolkning

Hvis høringen går etter planen, og Barrett blir godkjent av det republikanske flertallet i Senatet, vil den svært konservative 48-åringen erstatte den liberale dommeren Ruth Bader Ginsburg, som døde i september.

I Barretts åpningsinnlegg kommer hun til å si at hun alltid vil være takknemlig for at Ginsburg banet vei for kvinner som henne selv. Men samtidig vil hun fastholde en bokstavtro tolkning av grunnloven, i tråd med holdningen til hennes mentor, Antonin Scalia, høyesterettsdommeren som døde i 2016.

– Domstoler er ikke laget for å løse ethvert problem og avgjøre alt av rett og galt i innbyggernes liv, heter det i et utdrag fra innlegget hennes.

Hun tar også avstand fra at domstolen har noen politisk rolle.

– Myndighetenes politiske beslutninger og verdidommer må gjøres av folkevalgte politikere som står til ansvar overfor folket, sier Barrett i manuset.

– Offentligheten bør ikke forvente dette av domstolene, og domstolene bør ikke prøve.

ABORT-STRID: Aktivister utkledd som kvinnene i serien «The Handmaid's Tale» frykter at Amy Coney Barrett får en plass i USAs høyesterett på grunn av hennes konservative holdning til abort. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

Helsereform på spill

Aldri tidligere har en høyesterettsdommer blitt godkjent så tett opp til et presidentvalg. Da Barack Obama var president, nektet republikanerne i Senatet å godkjenne kandidaten han nominerte, selv om vedkommende ble nominert hele ni måneder før han gikk av. Dermed ble det Trump som fikk mulighet til å håndplukke den nye dommeren.

Blant sakene som Barrett kan komme til å avgjøre, er hvorvidt Obamas helsereform er grunnlovsstridig, slik Trump og mange republikanere mener.

Høyesterett kan dessuten få en viktig rolle hvis det blir strid om valgresultatet og prosessen etter 3. november. Dette er et spørsmål som har blitt aktuelt grunnet de mange poststemmene, og Trumps udokumenterte påstander om at dette vil føre til valgfusk.

Abort-utspørring

De neste tre dagene vil amerikanerne kunne få et grundig innblikk i hvem Barrett er og hva hun står for. I tillegg til å være en dypt religiøs katolikk er hun sjubarnsmor.

Barrett sier selv at hun ofte bruker sine barn som testpersoner når hun tar juridiske beslutninger, og forsøker å tenke seg hvordan det ville vært hvis det var de som gikk tapende ut av en sak hun er med på å avgjøre.

Demokratene er under utspørringen ventet å grave i hennes holdning til abort, likekjønnet ekteskap og andre sosiale spørsmål, men uten å dreie det mot det som vil kunne anses som upassende spørsmål om hennes tro.

Droppet munnbind

Under selskapet i Det hvite hus den 26. september, hadde Barrett blant annet med seg alle sine sju barn.

Arrangementet er av smitteverneksperter blitt stemplet som et «superspreder-arrangement», ettersom rundt 20 personer senere har testet positivt for viruset, blant dem Trump selv.

Både Barrett og ektemannen testet positivt for koronaviruset tidligere i sommer og har siden blitt friske, ifølge tjenestemenn i Det hvite hus. Ingen i familien hennes hadde på seg munnbind under selskapet i Det hvite hus.

NÆRKONTAKT: Høyesterettsdommer-kandidat Amy Barrett slår av en prat med tidligere New Jersey-guvernør Chris Christie (andre t.h) etter den omstridte Rosehagen-seremonien. Foto: Alex Brandon / AP

Publisert: 12.10.20 kl. 12:07