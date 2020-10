LURT: Rudy Giuliani, advokaten til Donald Trump. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Advokaten til Trump lurt av «Borat» i soveromsscene

Den personlige advokaten til Donald Trump, Rudy Giuliani, ble fanget av skjulte kameraer sammen med den «mindreårige datteren» til «Borat».

I den nye «Borat»-filmen skal man kunne se den tidligere borgermesteren i New York med hånden i buksen når han er alene på et soverom med det som i filmen er den 15 år gamle datteren til «Borat».

Hendelsen skjer mellom Giuliani (76) og skuespiller Maria Bakalova (24) som spiller datteren til «Borat», på et soverom med skjulte kameraer, skriver USA Today.

Filmen hadde premiere fredag, og sekvensen med Giuliani har blitt omtalt av flere internasjonale medier.

LURTE GIULIANI: Sacha Baron «Borat» Cohen. Foto: Phil McCarten / REUTERS

les også Hevder Trumps advokat videreformidlet russiske «fake news» til presidenten

Etter at Giuliani blir intervjuet av et falskt, konservativt nyhetsprogram i filmen, går han og «journalisten» inn på soverommet for å ta en drink. Han spør henne om navn og nummer.

De skjulte kameraene filmer at Bakalova tar av ham mikrofonen som ble brukt under intervjuet, samtidig som han klapper henne på ryggen.

Idet hun snur seg bort, legger Giuliani seg ned på en seng og strekker hånden ned i buksen, muligens for å stappe skjorten ned i den, skriver USA Today.

I samme øyeblikk stormer «Borat», spilt av Sacha Baron Cohen, inn i rommet:

– Hun er 15. Hun er for gammel for deg, sier han, skriver The Guardian.

– Hva skjer her? Se på denne fyren, sier Giuliani til en sikkerhetsvakt, ifølge USA Today.

Cohen skal ha vært iført en parykk, skjegg og kvinne-undertøy over en underbukse idet han kommer inn i rommet.

Se skjermbilde av det som skal være sekvensen under.

De første meldingene om hendelsen kom imidlertid 7. juli.

Da skal Giuliani ha ringt politiet i New York for å rapportere om et innbrudd på hotellrommet av en mann som var uvanlig kledd.

– Denne fyren kommer løpende inn i det jeg vil kalle et utrolig transkjønnsantrekk, skal Giuliani ha sagt til New York Post den gang.

NÆRE: Rudy Giuliani sammen med president Donald Trump. Foto: JIM WATSON / AFP

Ifølge avisen skal Giuliani ha trodd at han skulle bli intervjuet om håndteringen av coronapandemien til Trump-administrasjonen.

Giuliani sier videre at personen, som han da ikke forsto var Cohen, løp fra stedet etter at han hadde kontaktet politiet.

– Det var først etterpå at jeg forsto det måtte ha vært Sacha Baron Cohen. Jeg tenkte på alle folkene han har lurt tidligere, og jeg er fornøyd fordi han ikke lurte meg, sa han.

