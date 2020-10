GARASJE-MUSEUM: Frode Berg i garasjen hjemme i Kirkenes, hvor han har samlet minner fra sine år i grensetjenesten mot Russland. Fredag kommer en ny bok, basert på Frode Bergs dagbok fra tiden i russisk fengsel. Foto: Helge Mikalsen

Ny bok: E-tjenesten i direkte kontakt med Russland etter pågripelsen av Frode Berg

I ukene etter at Frode Berg ble arrestert og siktet for spionasje i Moskva, skal det ha vært direkte kontakt mellom norsk etterretningstjeneste og den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

Opplysningen om et slikt møte kommer i en ny bok om Frode Berg-saken, skrevet av NRK-journalist Morten Jentoft.

Boken «I grenseland» er delvis basert på den spiondømte nordmannens dagboknotater fra hans nesten to år lange opphold i russisk fengsel, og på en rekke samtaler mellom forfatteren og Frode Berg.

Berg ble pågrepet av russisk sikkerhetstjeneste, FSB, i Moskva 5. desember 2017.

Sjekket mulig frigivelse

E-tjenesten møtte arrestasjonen av Frode Berg i 2017 med en mur av taushet utad.

Men ifølge boken skal det ha vært et møte allerede 25. januar 2018, mellom E-tjenestens nestsjef Tom Rykken og den russiske diplomaten Vladimir Pritsjina, som var FSBs offisielle representant i Norge.

Ifølge boken skal hensikten med møtet ha vært «å se om det var en mulighet til å få satt Frode Berg fri».

I et senere avhør med Berg hos FSB i Moskva, skal FSB ha trukket fram «det de anså som en bekreftelse fra nestsjefen i den norske etterretningstjenesten, Tom Rykken, da han i møtet med «deres mann» ved den russiske ambassaden i Oslo hadde sagt at Frode Berg «var en av deres», skriver Jentoft i boken.

UTVEKSLINGEN: Frode Berg (til venstre) står ved grenseovergangen Morskoje-Nida ved siden av de to litauiske spiondømte mennene, som også ble løslatt som en del av utvekslingsavtalen. Foto: Sikkerhetstjenesten i Litauen, VSD/AOTD

Kom fram i avhør

Frode Berg sier dette til VG om sin kunnskap om møtet mellom FSB og E-tjenesten:

– I et avhør hos FSB 2. februar 2018 fikk jeg vite at det hadde vært et første møte mellom norsk og russisk sikkerhetstjeneste. I rettssaken i april møtte den russiske diplomaten som vitne og opplyste om møtet.

– Hva fikk du vite om hva E-tjenesten hadde sagt om deg?

– Jeg har bare FSBs ord for hva som skjedde på møtet. Men man kan ikke se bort fra at E-tjenesten erkjente en forbindelse til meg. Uten en slik erkjennelse så hadde man vel heller ikke kommet i gang med prosessen som endte med utvekslingen, sier Berg til VG.

For tidlig

Morten Jentoft beskriver det videre forløpet slik:

«Det russiske standpunktet var at de selvfølgelig var åpne for forhandlinger, men at det var altfor tidlig å snakke om noen avtale så lenge etterforskningen pågikk. Dette forsto selvfølgelig norske myndigheter svært godt, men regjeringen måtte samtidig forholde seg til en høyrøstet opinion, med ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger i spissen, som krevde en mer pågående holdning overfor russiske myndigheter».

Frode Berg ble 16. april 2019 dømt til 14 års fengsel for spionasje.

I november 2019 ble han benådet av Russlands president Vladimir Putin, og deretter utvekslet med spiondømte russere fra Litauen, på grensen mellom Kaliningrad og Litauen.

Taus om møter

E-tjenesten har hele veien avvist å kommentere Bergs egen fortelling, og hans tilståelse om at han reiste til Russland på oppdrag fra nettopp E-tjenesten.

Nå når disse opplysningene om en mulig kontakt mellom E-tjenesten og FSB kommer fram, er svaret det samme:

– E-tjenesten har ikke og kommer ikke til å kommentere ulike påstander i denne saken, sier E-tjenestens kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene til VG.

– Vi kommer heller ikke til å fravike dette prinsippet i forbindelse med utgivelsen av Jentofts bok, legger hun til.

Etter frigivelsen fikk Frode Berg 4,3 millioner kroner i erstatning fra staten, pluss dekning av advokatkostnadene.

«Denne avtalen innebærer ingen erkjennelse av erstatningsansvar, og heller ingen stillingtagen til noen side av saken. Det utbetalte beløpet utgjør fullt og endelig oppgjør mellom Frode Berg og staten / statens tjenestemenn», heter det i avtalen med Berg om erstatning.

DØMT: Frode Berg i domstolen i Moskva i april 2019, da han ble dømt til 15 års fengsel for spionasje mor Russland. Her sammen med sin forsvarer Ilja Novikov. Foto: Jørgen Braastad

Kunne ta med kona til Russland

I boken fremkommer det også opplysninger om at Bergs kontaktperson i E-tjenesten, som i boken kalles «Jørgen», foreslo at Berg kunne ta med seg kona Anita, når han likevel skulle til Russland. Reisen skulle dekkes «på vanlig måte», ble det sagt.

«Frode Berg hadde ikke tenkt så mye over det den gangen. Men der han nå satt i Lefortovo-fengselet med trusselen om en lang fengselsdom hengende over seg, fremsto dette som mildt sagt lite gjennomtenkt fra den norske E-tjenestens side. Hvordan hadde det vært hvis Anita hadde vært med ham da han gikk ut av døren på hotell Metropol 5. desember 2017?», skriver Jentoft.

– Det stemmer, sier Frode Berg til VG.

– Vedkommende nevnte to eller tre ganger at jeg gjerne måtte ta kona med. Men hun var i jobb så det var ikke aktuelt. Men jeg har etterpå tenkt på hva som kunne skjedd med henne: Hun kunne blitt arrestert og siktet for medvirkning, Eller hun kunne blitt etterlatt alene i Moskva, legger han til.

Fikk aldri svar

Etter at han ble benådet og kom hjem til Kirkenes før jul i 2019, har Frode Berg vært i flere møter med etterretningstjenesten og overvåkningspolitiet PST.

I boken forteller Berg at det er mange spørsmål han aldri får svar på:

«Det viktigste er hvordan det var mulig for den norske etterretningstjenesten, som kjente godt til hans bakgrunn, å sende ham på oppdrag til Russland som innebar en stor risiko.»

Møtte E-sjefen

Mange måneder senere fikk han møte sjefen for E-tjenesten, generalmajor Morten Haga Lunde, til en litt lengre samtale.

«Da de endelig møttes sensommeren 2020, endte det med full konfrontasjon. Frode Berg følte at Haga Lunde og etterretningstjenesten ikke ville komme med noe som helst slags innrømmelse, og at de mente det var ham selv som var ansvarlig når han hadde sagt ja til å dra på oppdrag i Russland», skriver Morten Jentoft.

– Jeg vil ikke si hva vi snakket om. Men det møtet fikk fullstendig galt, og endte med at jeg gikk ut døra, sier Frode Berg til VG.

