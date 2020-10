VALGKAMP: Slik så det ut da Donald Trump talte til velgerne i en egen video utenfor Det hvite hus torsdag. Foto: @realDonaldTrump / Reuters

Donald Trump: – Jeg var veldig syk

Samtidig som den amerikanske presidenten sier at han vil sørge for at coronabehandlingen han fikk gis gratis ut til eldre, avslører The New York Times at den er utviklet med en metode som han selv har fordømt.

Nå nettopp

Etter at Donald Trump ble lagt inn på sykehuset med coronasmitte i forrige uke satte legene i gang en omfattende behandling. Den inkluderer følgende medikamenter:

** Han har fått en stor dose med en eksperimentell antistoff-medisin utviklet av det amerikanske selskapet Regeneron.

** Han gjennomførte også en femdagers kur med det virusdempende legemiddelet Remdesivir, den første medisinen som ble nødgodkjent til bruk mot Covid-19.

** Siden lørdag har Trump også blitt behandlet med det betennelsesdempende steroidet deksametason.

Selv er Trump i skyene over behandlingen han fikk.

– Jeg var veldig syk. Jeg tok denne medisinen og det var utrolig. Jeg kunne gått ut dagen etterpå, hvis ikke før, sier presidenten i en ny video torsdag.

– Gratis

I den samme videomeldingen tar han til orde for at han vil gjøre behandlingen tilgjengelig for landets eldre – helt gratis.

– Det skal få det gratis og dere skal få det snart, sier Trump.

Han har tidligere kalt det «en velsignelse fra Gud» og en «kur».

Samtidig avslører The New York Times at Regeneron-medikamentet er utviklet ved bruk av fostervev fra aborter. Dette er en praksis den amerikanske presidenten fordømte i 2019.

Han instruerte derfor landets helsedepartement om å slutte med disse prosedyrene.

Remdesivir, som er det andre legemiddelet Trump fikk, er også utviklet med de samme cellene.

Det hvite hus har ikke svart avisen forespørsel om en kommentar på opplysningene.

Ny debatt

Selv har Trump sagt at han føler seg «fantastisk» og at han er klar til å sette i gang med valgkampen igjen. Det kommer samtidig som han nekter å delta på en virtuell debatt 15. oktober, noe kommisjonen har foreslått fordi han fortsatt kan være smittsom på det tidspunktet.

– Jeg kommer ikke til å sitte foran en datamaskin i debatten. Det er latterlig, sa han.

Også kona Melania og store deler av staben hans er bekreftet smittet av coronaviruset.

Bidens stab sier på sin side at de da får møtes til neste debatt 22. oktober. Han har gjennomgående testet negativt, selv om de to møttes til debatt to dager før Trump kunngjorde at han var smittet.

Publisert: 08.10.20 kl. 20:52

