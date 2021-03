SYK: Ali Abdarasat (65) har vært på sykehuset i nesten to uker når VG møter ham. Foto: Kyrre Lien, VG

Først kom krigen, så kom corona: − Aner ikke når vi får vaksine

NORD-SYRIA (VG) Etter et tiår med krig var helsevesenet i Syria allerede svekket. Så kom corona. Når og om de får vaksiner, aner legene ikke.

Av Kyrre Lien

– Vi står nå i to kriger. En ekte krig, og krigen mot corona, sier Said Bilan Omar (36) til VG.

Anestesilegen sitter i et lite legerom i byen Derik i Nord-Syria. Munnbindet henger under haken, og han flikker frem en sigarett, tenner, og tar et trekk.

– I starten var det helt grusomt. Da var det ekstremt mange som ble syke her. Problemet er at det var flere som ikke trodde på corona, som ikke trodde det var farlig.

I fjor sommer herjet corona med byens 30.000 innbyggere. Det er vanskelig å finne nøyaktige coronatall i Syria, men legen forteller at så langt har 47 personer mistet livet i Derik. Det gir en dødelighet per innbygger som er omtrent ti ganger så høy som i Norge.

– Folk tenkte i starten «hvis jeg får corona, da vil ikke kusinen min komme på besøk». Det lå et tabu over byen vår, for mange var redde for å teste seg. Men når de mistet en nevø, en onkel, en nabo, så de at dette var ekte og det endret seg.

TABU: – Det er mange som tenkte at det var en skam å få corona. Det lå et tabu over byen vår, forteller legen Said Bilan Omar (36) Foto: Kyrre Lien, VG

Sterk som en løve

I nabobyen Qamishli har de nettopp bygget et nytt sykehus kun for coronapasienter. Gjennom doble lag med ansiktsmasker, vernedrakt og beskyttelsesbriller møter vi pasientene som er innlagt der.

Ali Abdarasat (65) har vært på sykehuset i nesten to uker når VG møter ham på sykesengen.

– Jeg var veldig syk da jeg kom hit, men jeg er sterk som en løve, så dette klarer jeg, forteller han.

Ali smiler mens en sykepleier justerer hans intravenøse væske og oksygentilførselen. Det er legen Mohammad Kobani (35) som viser oss rundt på sykehuset.

Han forteller at de ofte også får inn pasienter med krigsskader, på grunn av de pågående kampene mellom opprørsstyrker støttet av Tyrkia, og Bashar al-Assad-regimet, som på sin side har støtte fra Iran og Russland.

PLEIE: Mange av sykehusansatte har også fått corona mens de har pleiet pasienter. Mangel på smittevernutstyr har vært et stort problem i regionen. Foto: Kyrre Lien, VG

Men på tross av krig i området mener legen at corona er verre.

– Dette er vanskeligere enn krig, for i en krig er fienden synlig. Du ser ham, men nå kjemper vi mot en usynlig fiende, forteller Mohammad.

Det kun en håndfull pasienter som er innlagt nå, men leger VG har snakket med, melder at antall smittede nå er på vei opp igjen, etter lettelser i restriksjonene.

I gatene er det så godt som ingen som bruker ansiktsmaske, og få overholder avstand til hverandre.

fullskjerm neste HVERDAG: I høst var det strenge restriksjoner i de kurdiskkontrollerte områdene i Syria. Nå er det åpnet opp.

Kampen om vaksiner

– De fleste av våre ansatte her er blitt smittet, inkludert meg selv. Uansett hvor hardt du prøver, kommer det til å skje, forteller anestesilege Said Bilan Omar.

Når en eventuell vaksine kommer, vet han ikke.

– Syria er jo i krig, så jeg aner ikke når vi får en vaksine hit. Jeg vet rett og slett ikke.

Utrulling av vaksinen i Syria er komplisert, for landet er delt mellom ulike fraksjoner. Du har områder som kontrolleres av myndighetene i Damaskus, Rojava som kontrolleres av kurdiske selvstyremyndigheter – og området rundt Idlib nordvest i landet, hvor Tyrkia er inne militært.

SPLITTET: Byen Qamishli er delt mellom kurdiske styrker og syriske regjeringsstyrker. Plakater av Bashar al-Assad er mulig å se flere steder. Foto: Kyrre Lien, VG

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier til VG at de snart vil sette i gang med vaksinering, men at det er svært komplisert på grunn av sikkerhetssituasjonen.

– Vi håper å starte forsendelsene av vaksiner om fire-fem uker. Selv om det de siste månedene har vært stabilt, kan sikkerhetssituasjonen endre seg veldig raskt. Pågående kamper har gjort det vanskeligere for oss og andre organisasjoner, forteller Akjemal Magtymova, som representerer WHO.

Med de første forsendelsene skal de prioritere helsearbeidere og eldre, og de håper å vaksinere tre prosent av befolkningen innen juli.

BLE SMITTET: Sykepleier Jilana Ali (23) fikk selv corona i fjor, sammen med mor, far og farmor. – Farmor var her i en uke, men da hun ble verre, tok vi henne hjem og hun døde der. Hun var blitt 90 år gammel, men hun hadde god helse. Vi elsket henne, og hun smilte alltid, forteller hun. Foto: Kyrre Lien, VG

Fakta om situasjonen for sivilbefolkningen i Syria – 5,6 millioner mennesker har flyktet fra Syria, og 6,7 millioner mennesker er internt fordrevne ifølge tall fra mars 2018. – 1,8 millioner mennesker bor i leirer eller uformelle bosetninger. – Det har vært en prisvekst på 260 prosent det siste året. Hyperinflasjon og covid-19 har gjort forholdene enda verre for befolkningen. – På ti år er 12.000 barn drept eller skadd i konflikten. – 13 millioner mennesker har behov for humanitær nødhjelp og beskyttelse internt i Syria. – 5,9 millioner mennesker har behov for tak over hodet og et ordentlig hjem. – 90 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. – 2,4 millioner barn går ikke på skole. – Halvparten av befolkningen er uten arbeid.

Byttet vaksiner mot fengslet kvinne

Men det er ikke bare WHO som bidrar med å få vaksiner inn til det krigsherjede landet.

For i slutten av februar ble en israelsk kvinne løslatt fra et myndighetsstyrt fengsel i Syria. De to nabolandene har en lang og blodig fortid bak seg, og har et svært anstrengt forhold.

Derfor var det ekstra oppsiktsvekkende da kvinnen ble løslatt. Den offisielle uttalelsen var at kvinnen ble utlevert mot to syriske gjetere, som satt fengslet i Israel.

Men The New York Times kunne i februar avsløre at kvinnen ble løslatt mot at Israel i tillegg finansierte en vaksineforsendelse til Syria. Ifølge avisen var avtalen at Israel skulle betale Russland, som så skulle sende den russiske vaksinen Sputnik til områder myndighetene kontrollerer i Syria.

Da statsministeren i Israel, Benjamin Netanyahu, ble konfrontert med påstanden, unngikk han spørsmålet.

– Vi fikk hjem kvinnen, og det er jeg glad for, fortalte han på en pressekonferanse.

Deretter takket han president Vladimir Putin, og sa at han ikke ønsket å kommentere saken videre.

IKKE REDD: Bonden Dorsen Hamed (65) tar seg en røyk i byen Derik i Syria og forteller om smittebølgen i sommer. – Alle har mistet noen de kjenner. Det er døden, og det påvirker oss alle. Jeg ble trist da min nabo døde av corona nå i sommer, men jeg blir ikke redd, for alle skal dø uansett, forteller han Foto: Kyrre Lien

Et helsevesen i ruiner

– Den pågående konflikten i Syria har videre smadret et allerede ødelagt helsevesen. Nå er det mangel på medisiner, medisinsk utstyr, og det blir vanskeliggjort med den økonomiske kollapsen Syria nå er i, forteller Chenery Lim, medisinsk koordinator for Leger uten grenser i Nord-Syria.

Selv om WHO sier til VG at vaksinene snart skal sendes i deres retning, er Leger uten grenser mer usikre på når vaksinene faktisk dukker opp.

– Det er blitt rapportert at 100.000 vaksiner skal bli tildelt nordøst i Syria, men denne informasjonen er ikke mottatt av myndighetene her. Vi vet fremdeles ikke når vaksinen kommer hit, forteller hun.

Tall fra Leger uten grenser viser at det nå er 46.000 bekreftet smittet i hele Syria, og totalt 2000 dødsfall.

– Helsevesenet er utelukkende avhengig av humanitær hjelp, for mange bor i flyktningleirer hvor selvisolering ikke er mulig. Vi vet ikke når den andre bølgen av corona kommer hit, så det er veldig viktig at vi får tilgang på vaksinen så snart som mulig, forteller Lim.

VG I SYRIA: Journalist og fotograf Kyrre Lien rapporterer fra Syria. Har du tips til andre reportasjer og historier vi burde fortelle fra Midtøsten, ta gjerne kontakt. Foto: Kyrre Lien, VG

