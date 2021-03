Ubåten, som er bygget av ​​glassfiber og kryssfiner og klargjort for å smugle narkotika, ble funnet i et lagerbygg i Malaga. Foto: Policia National Interior

Fant hjemmelaget narko-ubåt på land

Spansk politi gjorde et oppsiktsvekkende funn fredag denne uken. En kjempestor narkoubåt ble beslaglagt – på land!

Den ni meter lange hjemmelagede farkosten ble funnet i en fabrikkbygning i byen Malaga, sør i Spania, ifølge BBC. Ubåten skal være konstruert for å kunne frakte to tonn narkotika.

Men, i følge politiet ble ubåten aldri sjøsatt.

Politiet slo nemlig til i fem europeiske land i en storstilt Europol-aksjon. Det ble beslaglagt store mengder narkotika og 52 personer ble arrestert i den koordinerte aksjonen.

I følge Wall Street Journal skal politiet ha beslaglagt 400 kilo kokain og store mengder hasj. En narkotikalab ble også avdekket i aksjonen.

Narkoubåten ble også oppdaget i denne aksjonen

BBC skriver at politiet tror ubåten, som er bygget av ​​glassfiber og kryssfiner, er klargjort for å smugle narkotika. Den skal ha vært utstyrt med to 200 hk motorer.

Politiet har en teori om at ubåten skal være seilt til Spania fra Colombia. Narkoubåter er tidligere brukt til å frakte narkotika fra Colombia til Karibia og USA.