UNIVERSITET: Det medisinske universitetet i Gdansk har mer enn 15 prosent internasjonale studenter. Foto: Medical University of Gdańsk

Polsk professor i lydopptak: Stryker utenlandske studenter

I et lydopptak sier en professor ved det medisinske universitet i Gdansk at han stryker utenlandske medisinstudenter for å tjene penger på at de må gå om igjen.

Publisert: Nå nettopp

Det overraskende utsagnet kom frem da tre professorer, etter en felles forelesning, gikk over i en privat diskusjon om hvordan de kunne heve nivået for å bestå eksamen, skriver den polske avisen Interia.

Hendelsen omtales som en skandale i polske medier.

En av dem hadde glemt å skru av mikrofonen, og samtalen ble tatt opp av noen studenter som hørte den.

Må betale mer

I lydopptaket kommer det frem at en av de ledende professorene ved det medisinske fakultetet, Janusz Moryś, har noe han kaller «Moryś fond». Han er en av de tre professorene i opptaket.

Fondet består ifølge lydopptaket av pengene studentene som stryker må betale for å ta faget på nytt, og kunne fortsette medisinstudiet, skriver den polske avisen.

Studenter må i utgangspunktet betale 20.000 kroner for å ta faget på nytt, men nylig er beløpet økt med nesten 10.000 kroner til.

De tre professorene, to av dem fra et annet universitet i Polen, diskuterer også problemet med at altfor mange studenter består nå som det er hjemmeeksamen på grunn av pandemien.

Det medisinske universitetet i Gdansk har for tiden 132 norske studenter som studerer medisin der, ifølge ANSA.

På sin nettside skriver universitetet at 15 prosent av studentene der er internasjonale, og at Sverige, Norge og Tyskland er noen av landene som har flest studenter der.

Foto: Unsplash

Dypt fortvilet

VG har snakket med flere studenter, men ingen tør å stå frem, av frykt for represalier. De er imidlertid dypt fortvilet over situasjonen. Ifølge studentene har ryktene om slik praksis versert lenge.

Saken er en stor snakkis blant de norske studentene i Polen.

– Jeg er en av dem som strøk i anatomi første året, og måtte betale drøyt 20.000 for å gå videre, forteller en norsk student ved det medisinske universitetet i Gdansk. Han ønsker å være anonym.

Han forteller også at professor Moryś selv bare underviser polske studenter, men at han er sjefen til de som underviser de utenlandske studentene.

ANSA jobber med saken

Universitetet har lagt ut en uttalelse om saken på Facebook. Foto: Skjermdump

På universitetets Facebook-side skriver de i en kommentar til saken at professor Moryś uttalelse er hans personlige uttalelse, og på ingen måte kan ansees som universitetets standpunkt.

– Det er jo litt rart, siden det er som professor han gjør dette, sier en norsk student i Polen til VG

Leder i ANSA, Morgan Alangeh bekrefter at de er klar over situasjonen i Polen, og at de nå i formiddag skal ha et møte der de diskuterer hvordan de skal håndtere saken på vegne av de norske studentene.

VG har vært i kontakt med universitetet, men foreløpig har hverken ledelsen eller professor Janusz Moryś vært tilgjengelig for kommentar.