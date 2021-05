Syklonen har truffet India – 1,1 millioner evakuert

Syklonen «Yaas» har truffet østkysten av India onsdag morgen. For bare én uke siden mistet over 140 mennesker livet da en syklon traff landets vestkyst.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder nyhetsbyrået AP. Redningsarbeidere jobber på spreng for å få gitt beskjed til alle som må evakuere, og så langt er over 1,1 millioner mennesker i lavtliggende områder brakt i sikkerhet.

Ifølge Indias statlige meteorologer har syklonen – som de beskriver som «svært alvorlig» – en vindhastighet på mellom 36 og 39 meter i sekundet, med vindkast som måler opp til 43 meter i sekundet, skriver NTB.

Den er ventet å treffe landets østkyst onsdag formiddag lokal tid.

To personer har allerede mistet livet som følge av kraftig regn og vind i delstatene Odisha og Vest-Bengal.

I distriktet Hooghly i sistnevnte delstat har en tornado kuttet flere strømlinjer, og rundt 40 hus skal ha blitt ødelagt.

I to regioner i Odisha har syklonen det siste døgnet dumpet over 170 millimeter med regn, og tidevannsbølger på opptil 4 meters høyde ventes å oversvømme lavtliggende områder.

Flyplassen i storbyen Kolkata er stengt frem til klokken 20 lokal tid onsdag, og togavganger er innstilt i påvente av stormen.

Foto: NASA

«Yaas» treffer India litt over en uke etter at syklonen «Tauktae» traff landets vestkyst. Den førte til at over 140 mennesker mistet livet. Samtidig er landet svært hardt rammet av coronapandemien.

– Vi må møte begge utfordringene samtidig, sier Odishas delstatsminister Naveen Patnaik.

Han har oppfordret folk til å bruke doble munnbind og om å opprettholde fysisk avstand når de fraktes til myndighetenes evakueringssentre.

Vestkysten av India ble også rammet av en kraftig syklon i fjor, da «Amphan» traff flere landsbyer og gårder. Rundt 100 mennesker mistet livet.

– Vi har ikke klart å fikse skadene på hjemmet vårt fra den siste syklonen. Nå kommer det enda en, hvordan skal vi kunne bli her? sier en innbygger, Samitri, til AP.