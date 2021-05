PANIKK: Midt i mørke natten har familier med små barn lagt ut på flukt fra Goma. Vulkanen har tidligere krevd mange menneskeliv i Goma. Foto: HUGH KINSELLA CUNNINGHAM / EPA

Store folkemengder på flukt etter vulkanutbrudd i Kongo

Dramatiske bilder viser barn og voksne på flukt etter at Nyiragongo-vulkanen i Kongo plutselig våknet til live lørdag. Norske Tommy Rasmussen frykter hva som vil skje dersom de må evakuere de 80 barnehjemsbarna ut i jungelen.

Av Caisa Linea Hagfors og VG / NTB

Utenfor millionbyen Goma øst i Kongo har vulkanen Nyiragongo våknet til live. Ifølge Reuters er det stor fare for at den glødende lavaen vil treffe byen innen få timer.

Det skapt panikktilstander og sendt tusenvis av mennesker på flukt. Kort tid etter at utbruddet startet lørdag kveld, gikk også strømmen i store deler av Goma. Vulkanologen Dario Tedesco har rapportert om kraftig lavasprut fra krateret. Det melder Reuters.

– Situasjonen er veldig uoversiktlig. Vulkanen kan revne i bunn, og lavaen vil da renne i retning Goma, hvor vi har vårt barnehjem. Det har skjedd før, forteller Tommy Rasmussen til VG.

Han er styreleder i New Chance, som siden 2009 har drevet et barnehjem for hjemløse barn etter krigen i Kongo. På barnehjemmet i Mubambiro i nærheten av Goma bor det til sammen 80 barn.

Barnehjemmet er bygget på lava, og er en påminnelse på hvor galt det kan gå.

Se de ferske bildene som viser barn og voksne på flukt ut av Goma sent lørdag kveld:

– Vi er veldig bekymret

Selv befinner Rasmussen seg i Norge, mens han holder tett kontakt med styreleder ved barnehjemmet. Han er bekymret for hvordan situasjonen skal utvikle seg de neste timene. På barnehjemmet forbereder de ansatte seg nå på å ta med seg barna og legge ut på flukt med 80 barn midt på natten i utrygge områder.

– Det er usikkert hvor det er tryggest å evakuere til. I nord ligger vulkanen, i vest er jungelen Masisi, som er full av rebeller, og i Øst ligger Goma som alle nå flykter fra. Så valgene er ikke optimale, forklarer Rasmussen og legger til:

– Vi er veldig bekymret og trenger all hjelp vi kan få til evakueringen. Går det galt nå kan vi miste barnehjemmet.

BEKYMRET: Tommy Rasmussen har drevet barnehjem i Kongo i mange år. Nå frykter han at barnehjemmet kan bli tatt av lavautbruddet. Foto: Privat

Rasmussen forteller at overvåkningen av Nyiragongo-vulkanen har blitt trappet ned de siste årene på grunn av manglende pengestøtte, og at det derfor ikke har vært varslet om ny aktivitet i vulkanen nå.

– Vanligvis kan man så vidt se lyset fra vulkanen fra barnehjemmet, men nå er hele himmelen rød, forteller han om bildene han har fått tilsendt av styreleder Claude.

Dødelig vulkanhistorikk

Forrige gang Nyiragongo hadde utbrudd, var i januar 2002. Da omkom flere hundre mennesker da store deler av det østlige Goma ble dekket av lava og aske, og flere hundre tusen mennesker la ut på flukt. Hele 80 prosent av byen ble ødelagt som følge av utbruddet da.

Det dødeligst utbruddet skjedde i 1977, da over 600 mennesker mistet livet.

Goma-regionen, som ligger i provinsen Nord-Kivu og grenser til Rwanda og Uganda, har seks vulkaner som alle er over 3000 meter høye.