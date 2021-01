STEMMER: Her stemmer amerikanerne under senatsvalget i Atlanta, Georgia. Foto: Thomas Nilsson / VG

Valgdramaet i Georgia: − Jeg har ikke bestemt meg helt ennå

ATLANTA, GEORGIA (VG) Over tre millioner har allerede forhåndsstemt i det helt avgjørende Senatsvalget. Biden er avhengig av å ta begge setene for å få flertall.

– Jeg har ikke bestemt meg helt ennå. Dette er en vanskelig beslutning, sier 22 år gamle Donny Ngyuen til VG idet han er på vei inn i stemmelokalet i Antioch Baptist Church rett utenfor downtown Atlanta.

Alles øyne er i disse dager rettet mot Georgia. Med sine fem millioner stemmer vil delstaten avgjøre hvem som får flertall i Senatet.

Det er to seter som skal fylles. Demokratene trenger begge. Republikanerne trenger bare ett. Tar demokratene begge vil visepresident Kamala Harris stemme tippe senatet i demokratenes favør.

VAR USIKKER: Donny Ngyuen (t.h) var usikker helt frem til han kom inn i stemmelokalet. Her sammen med kompisen Andrew Corn. Foto: Thomas Nilsson / VG

Det er ingen kø utenfor stemmelokalet, og Nguyen og kameraten Andrew Corn (22) kan gå rett inn. De er enige om at dette er et viktig valg, selv om de ikke er enige politisk.

Corn, som i presidentvalget stemte på Joe Biden har bestemt seg for å gå for demokratenes kandidater: den unge journalisten Jon Ossoff og pastoren og menneskerettighetsforkjemperen Raphael Warnock.

fullskjerm neste Demokratenes Jon Ossoff på et valgevent litt utenfor Atlanta.

Nguyen, som stemte på Trump, har bestemt seg for republikanernes sittende senator David Perdue, men vingler mellom Warnock og utfordreren, styrtrike Kelly Loeffler.

– Jeg synes det er mye som taler både for og imot begge kandidatene. Personlig synes jeg ikke noe om Loeffler som person, men jeg har mer konservative holdninger og jeg er definitivt ikke enig i Warnocks politikk. Skal jeg stemme for noen jeg virkelig ikke liker eller skal jeg stemme på noen jeg er uenig med?

fullskjerm neste Kelly Loffeler sammen med David Trump under hans rally natt til tirsdag.

Mange forhåndstemmer

VG besøker fire ulike stemmelokaler denne tirsdags formiddagen, amerikansk tid. Det er ingen kø utenfor noen av dem.

Gabriel Sterling som er leder for stemmesystemet i Georgia sier tirsdag at den gjennomsnittlige ventetiden for få stemme på starten av dagen var et sted mellom ett og fem minutter. Lengst ventetid har det vært i DeKalb og Cobb County der folk har måttet stå opp mot 30 minutter i kø.

Ifølge CNN er det ikke ventet at valgdeltagelsen vil bli like høy som i presidentvalget. Da ble det avlagt omtrent fire millioner forhåndsstemmer, mot tre millioner denne gangen.

– Det er mange som har forhåndsstemt, sier valgfunksjonær Fave Edvards til VG.

PASSER PÅ: Valgfunksjonær Fave Edvards. Foto: Thomas Nilsson / VG

Det er, slik det var under presidentvalget for to måneder siden, ventet at resultatet fra valget vil kunne ta noe tid å få avklart.

Hvorfor? Fordi forhåndsstemmene telles ikke opp før stemmelokalet stenger klokken 19.00, amerikansk tid i dag.

Trump, Biden og Harris i delstaten

Enorme pengesummer har vært pumpet inn i både demokratenes og republikanernes valgkampanjer.

Det har vært umulig å slå på TV-en i Georgia uten at det kommer en politisk reklame fra de to partiene. På radio kan man høre Barack Obama lovprise de to demokrat-kandidatene, og langs landeveien gjennom delstaten er det bilde på bilde av de fire kandidatene.

ROLIG FORMIDDAG: VG besøkte fire ulike stemmelokaler tirsdag. Det var ingen lang kø utenfor noen av dem. Valgfunksjonær Fave Edvards sier likevel at det har et høyt trykk i hennes valglokale (avbildet) på morgenen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Både Joe Biden, Kamala Harris og Donald Trump har besøkt delstaten de siste to dagene i et forsøk på å hente inn viktige og avgjørende stemmer.

Natt til tirsdag holdt Trump et stort rally med rundt 4000–5000 mennesker i Dalton.

– I morgen skal dere stemme i et av de viktigste valgene i vårt lands historie. Hele verden ser mot Georgia i morgen. Jeg tror vi vil vinne dem begge. Sammen skal vi slå demokratene, sa Trump fra talerstolen natt til tirsdag.

– Ødelegger hans ettermæle

Trump fortsatte å hevde – slik han har gjort siden amerikanske medier annonserte Joe Biden som president – at valget er «rigget» og «stjålet», samt at det er han som har vunnet.

Dette til tross for at flere domstoler ikke har funnet grunnlag for påstandene hans, og høyesterett – hvor Trump selv har flertall blant de konservative dommerne – ikke fant grunnlag for å omgjøre valgresultatene i Georgia, Pennsylvania, Michigan og Wisconsin.

fullskjerm neste

– Akkurat som Biden har sagt, så ødelegger dette hans ettermæle som president. Alle andre har forlatt embetet med klasse, og det jeg synes jeg han også burde gjøre, sier Cyndia Harper (37) til VG.

VG møter henne på vei inn i stemmelokalet tirsdag formiddag. Hun forteller at hun skal stemme blått – altså på demokratene.

– Jeg skal sikre at Georgia forblir blått. Det gir ikke mening å være en blå stat og ikke ha blå representanter i senatet, sier hun.

Georgia tok alle på sengen da de under presidentvalget valgte frem en demokratisk kandidat. Dette har ikke skjedd siden 1997.

SKAL STEMME: Karma (35) med tvillingdøtrene Nadia og Miraia. Karma forteller at det er viktig for henne å involvere døtrene i den demokratiske prosessen. Hun har ikke rukket å stemme i dag, men skal stemme i ettermiddag. Foto: Thomas Nilsson / VG

På tross av det meget viktige senatsvalget, er det likevel noe helt annet som har stjålet oppmerksomheten i dagene før valget: Et lydopptak av en telefonsamtale mellom Trump og Georgias administrasjonsminister Brad Raffensperger, publisert av Washington Post i helgen.

Trump kommenterte ikke lydopptakene under nattens event, men VG snakket med flere av hans støttespillere som fortsatt forteller at de støtter han.

– Kan holde ut med henne i to år

Ut av stemmelokalet kommer Donny smilende. Han klarte å bestemme seg når han sto i valgboden. Stemmen gikk til republikanske Kelly Loeffler.

– Når jeg sto der inne tenkte jeg på at dette avgjøre om republikanerne eller demokratene får flertall. Så jeg kan holde ut med henne i to år, sier han og ler.