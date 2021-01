KONKURS: Wayne LaPierre vil omstrukturere NRA i Texas. Foto: Jose Luis Magana / FR159526 AP

NRA slår seg konkurs – ledere skal ha brukt 500 millioner på ferier og privatfly

National Rifle Association (NRA) i USA opplyser fredag at den erklærer seg konkurs og vil omstrukturere. New Yorks statsadvokat vil ikke trekke søksmålet mot NRA av den grunn.

Statsadvokaten i New York saksøkte NRA i august og krevde organisasjonen oppløst. Laetitia James anklagde i sitt søkmål våpenorganisasjonens ledere for blant annet å misbruke økonomiske midler til personlige formål.

Nå velger NRA selv å slå seg konkurs i New York, for i stedet å gjenoppstå som en ideell organisasjon i Texas. Det opplyser NRA selv på sin nettside.

– Planen kan oppsummeres svært enkelt: Vi dumper New York, og vi forfølger planer om å innlemme NRA i Texas, sier leder Wayne LaPierre, som påpeker at NRA har over 400.000 medlemmer i denne delstaten.

STOR ORGANISASJON: Dette bildet viser NRAs hovedkvarter i Virginia. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

NRA opplyser at man teknisk sett søker om en «Chapter 11»-konkurs, som innebærer at man kan reorganisere og restrukturere gjelden sin.

– Dette vil gjøre det mulig med langsiktig, bærekraftig vekst og sørge for NRAs fortsatte suksess som nasjonens ledende talerør for konstitusjonell frihet - frihet fra det giftige politiske miljøet i New York, skriver NRA ifølge Associated Press.

Delstatsadvokat Laetitia James sier i en uttalelse fredag at «NRAs økonomiske status endelig er lik dens moralske status: Konkurs».

Ifølge LaPierre er NRA «like økonomisk sterk som på mange år».

Ifølge James skal NRA-ledere over en periode på tre år ha brukt 64 millioner dollar – 530 millioner norske kroner – på ferier og privatfly, samt på å kjøpe tausheten til tidligere ansatte.

– Vi vil ikke tillate at NRA bruker denne eller andre taktikker for å unngå å bli stilt til ansvar, sier James ifølge Reuters.

NRA har gått til motsøksmål og anklager James for å angripe organisasjonens rett til ytringsfrihet. 16 republikanske delstatsadvokater har ifølge Reuters gitt sin støtte til NRA.

Organisasjonen hevder å ha rundt fem millioner medlemmer totalt. Den har sitt hovedkvarter i Virginia, selv om den ble stiftet som en ideell organisasjon i New York i 1871.