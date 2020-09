OPPGITT: Russisk UDs talsperson, Maria Zakharova, mener europeiske land med overlegg forsøker å sverte Russland. Foto: Scanpix

Europeisk-russisk ordkrig om Navalnyj-forgiftning

Europeiske lands fordømming av opposisjonspolitikeren Aleksej Navalyjs forgiftning er en del av en koordinert svertekampanje mot Russland, sier russisk UDs talsperson Maria Zakharova.

Nå nettopp

Torsdag kom en fellesuttalelse fra de nordiske utenriksministerne, der de på det sterkeste fordømmer forgiftningen av den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj og «ber Russland gjennomføre en upartisk og gjennomsiktig etterforskning», står det i en pressemelding fra regjeringsmedlemmene.

Fellesuttalelsen fra de nordiske ministerne kommer etter at de torsdag var samlet for å diskutere sikkerhets- og utenrikspolitikk i Danmark.

Samme dag hevdet Navalnyjs medarbeidere at politikeren ble forgiftet på hotellet sitt, og ikke av en kopp te på flyplassen som tidligere antatt.

Helt konkret skal giften ha kommet fra en flaske vann Navalnyj drakk på rommet. Det tyske laboratoriet bekrefter at de har funnet nervegiften Novitsjok i en av flaskene, sier Navalnyjs støttespillere.

Stoler ikke på legefunn

Russland har, helt siden Navalnyj ble syk under en flytur fra Tomsk og hans medarbeidere lanserte teorien om forgiftning, stilt seg tvilende til faktagrunnlaget for konklusjonen om forgiftning.

Det til tross for at uavhengige internasjonale leger har analysert prøvene tatt av opposisjonspolitikeren, og konkludert med at det finnes forekomster av nervegiften Novitsjok.

Allerede for to uker siden tilspisset det seg mellom russiske og europeiske myndighetspersoner i saken om Navalnyj.

Over hundre medlemmer av EU-parlamentet tok da til orde for sanksjoner mot dem som er ansvarlige for angrep på opposisjonelle og journalister i Russland, og EUs utenrikssjef Josep Borrell foreslo å oppkalle et nytt EU-sanksjonsregime etter Navalnyj.

FØRSTE HILSEN: Navalnyj, som vanligvis er svært aktiv på sosiale media, viste seg fra sykehuset i Berlin for første gang denne uken. Foto: Skjermdump: navalnyj instagramkonto

«Forsterker destruktiv linje»

Fordømmelsen som kommer fra flere europeiske land, faller ikke i god jord hos russiske myndigheter.

Det russiske utenriksdepartementets talskvinne, Maria Zakharova, betegner det som pågår som «utelukkende et forsøk på at de nye EU-restriksjonene skal ramme Russland direkte», sa hun på en pressekonferanse torsdag, ifølge nyhetsbyrået TASS.

Ifølge Zakharova jobber visse politiske krefter i EU med en informasjonskampanje hvis formål er å forsterke unionens destruktive linje mot Moskva, skriver TASS.

– Vi håper at sunn fornuft vil vinne frem i EU, og våre partnere vil forlate praksisen med vilkårlig utnevnelse av syndebukker. Vi håper de i fortsettelsen vil trekke konklusjoner bare på grunnlag av reelle og bekreftede fakta," sa talskvinnen på torsdagens pressekonferanse.

DISPUTT: Frankrikes president Emmanuel Macron har i en videosamtale oppfordret Russlands president Vladimir Putin til å snarest kaste lys over det han kaller «drapsforsøket» på opposisjonspolitiker Navalnyj. Foto: scanpix

«Spinkle unnskyldninger»

I fellesuttalelsen publisert torsdag fra de nordiske utenriksministerne, ber de om at etterforskningen i Russland må involvere eksperter fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW), skriver NTB.

« Ethvert angrep med et kjemisk våpen er et åpenbart brudd på folkeretten, som undergraver eksisterende normer mot å bruke masseødeleggelsesvåpen. Verdenssamfunnet må se at de som står bak det, blir holdt ansvarlig», skriver de i pressemeldingen.

Ministerne kaller forgiftningen et angrep på demokratiet i Russland og menneskerettighetsbrudd.

«Vi beklager dette alvorlige slaget mot demokrati og politisk pluralitet i Russland», skriver utenrikstoppene.

Zakharova sa torsdag at hun opplever at Moskvas forespørsel til Berlin om å samarbeide om å finne ut hva som skjedde med Navalnyj, blir «ignorert og respondert med spinkle unnskyldninger», skriver TASS.

Publisert: 17.09.20 kl. 21:09