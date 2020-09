HER ER FLEST DØDSFALL NÅ: I India har det de siste ukene blitt registrert i overkant av 1000 dødsfall hver eneste dag. Totalt er det registrert nesten 100.000 dødsfall. Foto: HARISH TYAGI / EPA

Fire land står for halvparten av alle corona-dødsfall

Flere enn én million corona-dødsfall er nå registrert i verden. Over halvparten er i USA, Brasil, India og Mexico.

Nå nettopp

11. januar 2020 meldte kinesiske myndigheter at en 61 år gammel mann døde av lungebetennelse etter å ha blitt smittet av en ny type coronavirus i byen Wuhan.

Drøye åtte måneder senere har nå flere enn én million personer dødd av covid-19. Halvparten er registrert de siste tre månedene.

Men de reelle tallene for hvor mange som har blitt smittet og dødd av viruset er trolig høyere, ifølge WHO.

– Jeg kan forsikre dere om at de nåværende tallene mest sannsynlig er en underdrivelse av den faktiske byrden av covid-19, sa WHOs Mike Ryan under en pressekonferanse mandag.

Slik har dødstallene utviklet seg 11. januar: Kina registrerer første dødsfall i verden

28. januar: 100 registrerte dødsfall

10. februar: 1000 registrerte dødsfall

20. mars: 10.000 registrerte dødsfall

9. april: 100.000 registrerte dødsfall

28. juni: 500.000 registrerte dødsfall

28. september: 1.000.000 registrerte dødsfall Vis mer

Flest dødsfall i India per dag

Av de 1.010.227 dødsfallene som er registrert i verden så langt, står fire land for 524.302 av de:

USA: 206.721 registrerte dødsfall

Et av fem dødsfall i verden har skjedd i USA. De siste 14 dagene er det registrert 9957 corona-dødsfall. Kun India har registrert flere i samme tidsperiode. Over syv millioner personer har totalt blitt smittet.

Brasil: 142.921 registrerte dødsfall

Dødstallene i Brasil har gått ned siden de hadde en topp i slutten av juli, men landet har fremdeles blant de høyeste tallene, med over 600 daglige dødsfall. De siste to ukene er det registrert 8815 dødsfall.

MINNES DE DØDE: Ved en gravplass i New York City har folk hengt opp tegninger og brev for å minnes de som har dødd av coronaviruset. USA står for en femtedel av alle rapporterte dødsfall i verden. Foto: ANGELA WEISS / AFP

India: 97.497 registrerte dødsfall

De siste to ukene har India registrert 14.299 dødsfall og over en million smittetilfeller. Ingen land registrerer nå flere dødsfall per dag. Med 1,38 milliarder innbyggere vil det tilsi syv dødsfall per 100.000. Det er en vesentlig lavere andel enn i Brasil, USA og Mexico, men eksperter har advart mot store mørketall:

– Kun 22 prosent av alle registrerte dødsfall får en offisiell dødsårsak av en lege, sier samfunnsmedisinsk spesialist, Dr. Hemant Shewade til CNN.

Les også: Smitterekord i India: 18-åring fikk ikke hjelp – døde to dager senere

Mexico: 77.163 registrerte dødsfall

Meksikanske myndigheter sier at de trolig har store mørketall, på grunn av svært lav testkapasitet. Ifølge helsemyndighetenes egne estimat, har minst 89.600 personer dødd av viruset i landet.

MASSEGRAV: Begravelse ved gravplassen Nossa Senhora Aparecida i Manaus, Brasil i april. Gravplassen måtte åpne et nytt område etter den dramatiske økningen av antall dødsfall. Foto: RAPHAEL ALVES / EFE

Dødstallene stiger flere steder

Mange land har hatt en stor økning i antall coronasmittede de siste ukene. Likevel viser en studie basert på tall fra Tyskland at corona-dødeligheten faller i alle aldersgrupper.

Noe av forklaringen på at en mindre andel av de smittede dør, er økt testing, at smitten øker mest blant unge og at helsevesenet kan gi bedre behandling til de som blir innlagt på sykehus.

Likevel stiger nå dødstallene i flere av landene som har hatt en smitteøkning, ifølge VGs talloversikt. Storbritannia registrerte tirsdag 71 dødsfall – det høyeste tallet siden juni.

Direktør i WHO Europa, Hans Kluge, sa mandag 14. september at smitteøkningen vil føre til flere dødsfall utover høsten.

– Det kommer til å bli tøffere. I oktober, november, kommer vi til å se flere dødsfall, sier han.

Følg utviklingen i VGs coronaspesial

Publisert: 30.09.20 kl. 17:37

Les også

Mer om Wuhan Coronaviruset WHO USA India Brasil Mexico