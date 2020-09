Trump-kampanjeleder pågrepet – kona varslet om mishandling

Kona til president Donald Trumps tidligere kampanjeleder, Brad Parscale, hevder ektemannen har slått henne, viser politirapporter.

Mandag ble mannen som var Trumps kampanjeleder i to og et halvt år, Brad Parscale, innlagt på sykehus «av hensyn til sin egen sikkerhet», melder politiet i Florida.

Det var kona Candice som ringte politiet like før klokken 16 lokal tid søndag. Hun fortalte at ektemannen holdt en ladet pistol mot henne.

Ifølge politiets rapport fra åstedet virket Parscale sterkt beruset og luktet alkohol. Rapporten hevder også at han hadde brukt vold mot kona, skriver Miami Herald.

LEDET GJENVALGSKAMPANJEN: Brad Parscale var kampanjeleder for Trump 2020 frem til i sommer. Foto: Scanpix

Så tegn på mishandling

Flere av politimennene på stedet har skrevet i sine rapporter at de så fysiske tegn på det Candice Parscale selv beskrev som mishandling utført av ektemannen.

En av betjentene skrev at kvinnen hadde «flere blåmerker på begge armene, i tillegg til kloremerker og blåmerker i fjeset».

En annen rapporterte at hun hadde «flere store sår på begge armene, på kinnet og i pannen», skriver Washington Post.

Da en av politibetjentene spurte Parscales kone hvordan hun fikk merkene sa hun «at Brad Parscale slår henne», står det i politirapportene, skriver avisen.

I opptak fra åstedet kan man også høre at politiet bemerker blåmerkene.

« Hva er de blåmerkene? Å, nei, gjorde han det? Å, herregud. Armen din – begge armene dine. Har han skadet deg?» spør en av betjentene på opptaket, ifølge avisen.

«TRUMP-FAMILIE» En talsmann for Trump-kampanjen uttaler at Brad Parscale fortsatt er et «familiemedlem». Foto: MIGUEL A. LOPES / LUSA

10 skytevåpen

Kona til den tidligere Trump-toppen skal ha sagt til politiet at blåmerkene ikke var fra samme dag, men fortalte at mannen denne dagen skal ha slått mobiltelefonen ut av hånden hennes da hun forsøkte å ringe hans far.

Kvinnen skal i telefonsamtalen med politiet ha beskrevet at ektemannen ladet et av skytevåpnene sine foran henne, som fikk henne til å rømme ut av huset og gjemme seg ute, skriver Miami Herald.

I konflikten med kona truet også Parscale med å skade seg selv. Det var årsaken til at han ble innlagt på sykehuset.

Da politiet undersøkte huset, fant de ti skytevåpen: Fire pistoler, to rifler, to hagler og en liten revolver, viser politirapporten ifølge Washington Post.

Da politiet kom til huset ble de møtt av Parscales kone, som fortalte dem at han var «bevæpnet, hadde tilgang på flere skytevåpen inne i huset, og truet med å skade seg selv», står det i politiets rapport, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

AIR FORCE: Som kampanjeleder var Brad Parscale med presidenten på nesten alle viktige turer. Foto: LEAH MILLIS / X90205

Mistet toppjobb

Brad Parscale hadde oppgaven å lede Trumps kampanje for gjenvalg som president i november, men etter at Joe Biden gikk fordi Trump på meningsmålingene i juli, ble han degradert etter over to år i rollen.

Den tidligere kampanjelederen måtte finne seg i å bli pålagt ansvaret for at kampanjemøtet i Tulsa i Oklahoma trakk så lite mennesker, og at det innendørs-arrangementet førte til et coronavirusutbrudd i etterkant.

Parscale var fortsatt ansatt i Trumps kampanje da han ble pågrepet mandag.

Brad Parscale ble søndag ettermiddag pågrepet ved sitt hjem i Florida. Foto: SKJERMDUMP, Floridapolitiet

Han har etter juli fortsatt å jobbe for Trumps kampanje, men da som seniorrådgiver, og med oppgaver hovedsakelig knyttet til promotering av kandidaten på nettet.

I møte med politiet søndag kveld, skal mannens kone ha sagt at Parscale «lider av PTSD (posttraumatisk stresslidelse, journ. anm)», skriver Miami Herald.

Ingen av ektefellene har vært tilgjengelig for kommentar for pressen i ettertid, men talsperson for Trump-kampanjen, Tim Murtaugh, kom med en uttalelse mandag.

– Brad Parscale er et familiemedlem og vi elsker han alle sammen. Vi er klare for å støtte han og hans familie på alle tenkelige måter, sier Trump-talspersonen, uten å referere spesifikt til hendelsen, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Publisert: 29.09.20 kl. 17:15