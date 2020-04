– En vaksine er den eneste måten vi får våre normale liv tilbake

Corona-pandemien gjør at verden har et akutt behov for en vaksine. Samtidig skaper pandemien en finanskrise som rammer selskapene som skal utvikle vaksinen.

– Denne situasjonen med covid-19 ligner ingen annen krise jeg har jobbet med. Coronaviruset spres så fort. Det er så skadelig for økonomien og det er så mange syke over hele verden, sier program- og teknologileder Nick Jackson i CEPI til VG.

Den internasjonale vaksineorganisasjonen CEPI ble lansert av Erna Solberg og Bill Gates i 2017.

Fra hovedkontorene i Oslo og London jobber de nå for å utvikle en pandemivaksine som så raskt som mulig kan nå så mange mennesker som mulig.

Det er en kamp mot klokka.

Både for helsepersonell som jobber på spreng for å behandle alle som blir smittet av sykdommen - og for forskerne som skal utvikle en helt ny vaksine mens den verdensomspennende pandemien pågår.

– Verden er i en ekstraordinær situasjon. Vi er akutt klar over det presset mange av våre partnere står i, og gjør det vi kan for å gi nødvendig støtte i en pågående økonomisk krise, sier Jackson på telefon fra Frankrike.

HÅPEFULL: Program- og teknologileder Nick Jackson i CEPI har troen på at vi vil finne en effektiv coronavaksine. Foto: Vincent MONCORGE/CEPI

Han er likevel optimistisk med tanke på utviklingen av en vaksine som kan stanse spredningen av det nye coronaviruset.

– En effektiv vaksine er den eneste måten vi vil få våre normale liv tilbake. Historien har vist oss at vaksiner er svaret på å overvinne smittsomme sykdommer. Det ligger et håp i det, for den løsningen vil vi finne, sier Jackson til VG.

Økonomisk krise

CEPI har i dag åtte partnere de støtter med finansiering og organisering. Fra Australia til Tyskland, USA og Hong Kong. Det er vaksinestudier drevet av universiteter, små bioteknologi-selskaper og tradisjonelle legemiddelfirmaer.

En av partnerne er amerikanske Inovio pharmaceuticals som jobber med en lovende DNA-basert vaksine, men som i mars opplevde hard medfart på børsen, ifølge The Motley Fool.

CEPI ønsker ikke å gå inn på den økonomiske situasjonen til enkeltselskapene de samarbeider med.

– Vi er stolte over partnerne våre. Til tross for at det er krevende tider opplever jeg at de klarer å holde høy fremdrift, sier Nick Jackson til VG.

– Frykter du at den økonomiske krisen kan bremse utviklingen av en coronavaksine?

– Nei. Selv om de strever med situasjonen, er det en felles forståelse av hvor mye dette haster.

Dette er CEPI CEPI står for Coalition for Epidemic Preparedness Innovations og er en internasjonal vaksineorganisasjon. Finansieres av flere stiftelser og regjeringer i flere land. Norge ga nylig 2.2 milliarder til utviklingen av en vaksine mot covid-19. Kontorer i Oslo, London og Washington. Vis mer

FORSKER: Det østerrikske biotech-selskapet Themis og den franske stiftelsen Institut Pasteur samarbeider om å utvikle en vaksine mot coronaviruset. Foto: Themis Bioscience

– Vi er en matchmaker

Teknologisjefen forteller at CEPI gjør en grundig selskapsgjennomgang før de inngår kontrakter med sine partnere. Det er tre krav til prosjektene de samarbeider med:

** Rask fremdrift: Er arbeidet med teknologien og studien effektivt?

** Skalering: Vil selskapet raskt kunne skalere opp og lage store mengder vaksine dersom de lykkes med forsøkene?

** Tilgang: Vil selskapet gjøre vaksinen tilgjengelig for rettferdig distribusjon i både rike og fattige land?

– I tillegg undersøker vi selvsagt at de jobber med god vitenskapelig metode og trygg teknologi, sier Jackson

– Hvordan vektlegger dere de mest lovende teknologiske studiene opp mot selskaper med god infrastruktur?

– Det er egentlig det som er vår viktigste rolle. Vi er en matchmaker i vaksineutviklingen. Når vi ser smarte plattformer som ikke har mulighet til å vokse raskt nok, finner vi globale partnere som kan sørge for at de når målene sine.

Vaksine-favorittene

VG har tidligere skrevet at WHO i dag teller 44 pågående vaksinestudier i verden. De første dosene av en coronavaksine ble satt i USA 16. mars. Den er utviklet av Moderna som CEPI samarbeider med.

Søndag opplyste kinesiske myndigheter at de hadde gjennomført første del av et vaksineforsøk på 108 personer, skriver South China Morning Post. Vaksinen som produseres av CanSino Biologics er ikke en av CEPIs partnere.

Også Inovio varsler at de er i gang med kliniske forsøk denne uka.

– Akkurat nå pågår det veldig mange vaksinestudier. Jeg tror listene vil reduseres ganske snart etterhvert som man får de første resultatene og vet mer om hva som virker og ikke, sier Jackson.

– Hvem er favorittene?

– Jeg vil vente litt med å peke på noen favoritter. De åtte prosjektene vi jobber med har god fremdrift, men jeg tror vi skal vente noen uker til vi har de første resultatene og vet hvordan vi skal gå videre med, sier Jackson.

CEPI mener de vil trenge drøyt 20 milliarder kroner for å fullføre vaksineprosjektene. De har hittil samlet inn en tredjedel av behovet. Blant annet ga den norske regjeringen 2,2 milliarder til vaksineutviklingen i mars.

