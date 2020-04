CORONA: Voldsom økning i antall coronadødsfall i Frankrike. Foto: THOMAS COEX / AFP

Voldsom økning i antall coronadødsfall i Frankrike

10.328 mennesker er registrert døde i Frankrike som følge av coronaviruset.

1417 personer er registrert døde av corona det siste døgnet i Frankrike, skriver Reuters. Mandag var det 833 coronadødsfall i landet. Dagens tall er dermed en økning på 40 prosent i forhold til gårsdagens økning, og det høyeste antallet landet har registrert.

820 av dem har dødd i sykehjem.

VOLDSOM ØKNING: Den franske presidenten Emmanuel Macron med ansiktsmaske. Foto: GONZALO FUENTES / X07238

Frankrike er tirsdag det fjerde landet til å passere 10.000 coronadødsfall etter Italia, Spania og USA.

På sykehus er det registrert 78.167 tilfeller av coronasmittede. Det mistenkes at det er over 30.000 smittetilfeller i Frankrikes sykehjem.

Lørdag kom nyheten om at coronasyke i Frankrike blir behandlet på hurtigtog. Flere får behandling på spesialutstyrte høyhastighetstog, fly og til og med et krigsskip for å avlaste overbelastede sykehus.

Flere hundre coronasyke og helsepersonell har de siste ukene blitt sendt med tog, helikoptre og fly inn og ut av steder i landet som er hardest rammet av coronapandemien.

President Emmanuel Macron tar nå tar i bruk alle midler i kampen mot coronaviruset, men han har blitt kritisert av opposisjonen for å ha ventet altfor lenge med den massive mobiliseringen.

