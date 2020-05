DØDSSYK: Odd Harald Sørhaug (53) i hjembyen Alicante i Spania., på stranden som ligger øde og avstengt under coronakrisen. Foto: Harald Henden

Fryktet han skulle dø av covid-19 i Spania: – Klarte ikke holde tårene tilbake

ALICANTE (VG) Han hadde sett skrekkscenene fra Madrid. Men for Odd Harald Sørhaug (53) ble møtet med spansk helsevesen udelt positivt da han vaklet inn på sykehuset i Alicante med lungene fulle av coronaviruset.

Oppdatert nå nettopp

Ikke at han tenkte på det, da han 13. april ble lagt i respirator på intensiven på General Hospital. Alt han var opptatt av, var den fryktelige hodepinen, feberen som herjet i kroppen og følelsen av ikke å få puste.

– Ærlig talt, jeg trodde jeg skulle stryke med, sier trønderen som er fastboende på Costa Brava i Spania.

Han er eiendomsmegler, kona Natalia (38) advokat. Sammen driver de Spaniamegler1. Og sammen har de Victoria (10), Alexander (8) og Nicole (3), som er lykkelige over at pappa er vel hjemme igjen.

Men Odd Harald Sørhaugs kamp for livet var høydramatisk:

Først kom feberen og smertene i kroppen, så hosten og hodepinen et par dager senere. Det konstante presset bak pannen skyldtes høyt blodtrykk, som 53-åringen aldri tidligere har hatt.

Etter et par dager med 40 i feber ringte han det nasjonale alarmnummeret i Spania 8. april.

FASTBOENDE: Odd Harald Sørhaug har bodd i Alicante i 12 år. Han livnærer seg som eiendomsmegler på Costa Brava-kysten. Foto: Harald Henden

Vondt for å puste

Den dagen alene døde 747 mennesker av covid-19 i Spania. Nærmere 15.000 hadde bukket under for viruset, 150.000 var registrert smittet. Det spanske helsevesenet var beleiret av coronaviruset.

– De ba meg ringe tilbake om det ble verre. Det samme sa de da jeg igjen tok kontakt to dager senere. De hadde ikke kapasitet til å teste alle, sier verdalingen.

Slik så et overfylt sykehus ut i Madrid i slutten av mars:

12. april begynte han å få vondt for å puste.

– Det strammet seg i brystet, jeg hostet hele tiden. Det var som om hodet skulle eksplodere. Feberen var omkring 40. La jeg meg ned, kom væsken opp fra lungene. Det kjentes som jeg skulle drukne, sier Sørhaug.

FORNØYD: Odd Harald Sørhaug utenfor universitetssykehuset Hospital General i Alicante, hvor han var coronapasient i to uker. Han kan ikke få fullrost det offentlige, spanske helsevesenet. Foto: Harald Henden

Dobbel lungebetennelse

Etter en søvnløs natt sittende i sengen, kjørte kona ham til sykehuset. Den sentrale alarmsentralen hadde gitt ham resept på antibiotika og bedt ham ta røntgen av lungene.

– Jeg fikk de tøffeste testene jeg har vært med på. Jeg hadde høy feber og skikkelig vondt i kroppen, så prøvene var så smertefulle at jeg ikke klarte å holde igjen. Jeg bare måtte rope ut, sier Sørhaug.

Universitetssykehuset tok blodprøver fra vener og arterier, tre leddvæskeprøver og ryggmargsprøve. Røntgen viste dobbeltsidig viral lungebetennelse. Så trillet de trønderen rett på intensiven og la ham i respirator.

– Den første natten lå jeg med tube i luftrøret. Jeg klarte ikke puste selv og hadde nesten ikke oksygen i blodet. Dagen etter ble jeg tatt av respiratoren, men fikk oksygentilførsel under hele oppholdet, sier Sørhaug.

FULGT OPP: Daglig ble Odd Harald Sørhaug fulgt opp av spanske helsemyndigheter, under karantenetiden etter at han var friskmeldt for covid-19. Foto: Harald Henden

– Det var så vondt

Andre dagen var den verste.

– De fikk ikke feberen ned, jeg fikk ikke puste, det var så vondt, og jeg var så sliten. Da kona og familie ringte og spurte hvordan jeg hadde det, klarte jeg ikke holde tårene tilbake, sier Sørhaug stille.

Det var de nærmeste hjemme i Alicante og de tre voksne barna hans hjemme i Trøndelag som holdt motet oppe hos ham. Først etter en uke slapp feberen taket. 53-åringen begynte å se en lysning av håp.

– Jeg tenkte å be om lov til å komme hjem, men de ville ikke slippe meg før det var gått to uker. Røntgenbildene viste at lungene ikke var gode og oksygenverdiene i blodet var fremdeles veldig lave, sier 53-åringen.

ENDELIG HJEMME: Odd Harald Sørhaug med Nicole (3) på fanget, sammen med kona Natalia (38), Victoria (10) og Alexander (8). Den utflyttede trønderen har tre voksne barn hjemme i Norge. Foto: Harald Henden

Imponert av spansk helsevesen

Like bratt som nedturen var, like bratt var oppturen.

– Det var som en rollercoaster. Da jeg kom ut fra sykehuset og ble satt i isolasjon, var jeg full av energi.

Odd Harald Sørhaug lider av anemi. Den tidligere røykeren har nedsatt lungekapasitet. Immunforsvaret er svekket. Han tenker det er derfor coronaviruset herjet så hardt med ham.

Et par ganger før har han vært på sykehus i Alicante.

– Jeg stoler veldig på helsevesenet her og setter min lit til legene. Spanske sykehus er kåret til å være blant de beste i verden, og det tør jeg påstå at de er også. Jeg er enda mer imponert etter disse ukene.

Sørhaug fryktet han ville bli korridorpasient, men var alene på dobbeltrom under hele oppholdet. Leger og pleiere hadde fullt verneutstyr. Hver dag ble røntgen tatt på rommet, flere ganger daglig tok de blodprøver.

Klikk for å aktivere kartet

Mindre smitte langs kysten

– I karantenetiden ringte helsemyndighetene flere ganger daglig for å høre hvordan det gikk med meg. Legen fra sykehuset ringte flere ganger i uken. Til og med fastlegen min tok kontakt flere ganger, sier Sørhaug.

Ikke bare var oppfølgingen eksemplarisk. Sykehuset fant alltid en lege eller sykepleier som kunne snakke engelsk med ham. 53-åringen hadde ikke på noe tidspunkt inntrykk av kaos i det offentlige helsevesenet.

Det kan også ha sammenheng med at smittetallene i kystprovinsene er mye lavere enn i Madrid og Barcelona.

Madrid har i dag 130 døde per 100.000 innbyggere, Catalonia-regionen der Barcelona ligger har 72. Valencia-regionen i øst med Alicante har 27. Andalucia-regionen i sør med Marbella har 16 døde per 100.000 innbyggere.

Norge har 4,2 døde per 100.000 innbyggere, som følge av covid-19.

TREKKFUGLER: Odd og Edith Gilje tilbringer halve året sør for Alicante. De har det beste inntrykk av det spanske helsevesenet, også under coronakrisen. Foto: Harald Henden

– Like trygge her som i Norge

– Smittetallene er lave langs kysten. Vi føler oss like trygge her som i Norge, sier Edith (71) og Odd Gilje (72).

Vi møter dem hjemme i La Marina sør for Alicante. Mens nordmenn flest som tilbringer vinteren i Spania, har reist hjem til Norge, har de to pensjonistene fra Sandnes valgt å bli litt lenger.

– Vi vet ikke om noen nordmenn langs kysten her som har vært smittet av coronaviruset, sier ekteparet.

De legger til at eneste unntakene er tilfellene på Solgården, en time lenger nord.

Edith og Odd Gilje har vært aktive i Den norske klubben Alacant i en årrekke. Tusener av nordmenn er som dem trekkfugler mellom Norge og Torrevieja og Albir på den spanske østkysten. De fleste er pensjonister.

– Mange nordmenn har vært innlagt på sykehus her. De har fått kreftbehandling, hatt hjerteinfarkt og tatt hofteoperasjoner. De skryter uhemmet av det spanske helsevesenet.

– Har de kjøpt seg inn på private helseklinikker?

– Nei nei. De som har feriebolig her, bruker bare Helfo-kortet og mottar kommunale helsetjenester. Den medisinske behandlingen er fantastisk. Vi er ikke redd for å bli syke her, sier Edith og Odd Gilje.

BESTISER: Nicole (3) slapp ikke pappa av syne, de første to dagene etter at han kom ut av karantene etter sykehusoppholdet i Alicante. Foto: Harald Henden

Fotfulgte pappa

Da Odd Harald Sørhaug endelig kom hjem etter to uker på sykehus og to uker i karantene, fulgte minstejenta Nicole i hælene på ham rundt i den store leiligheten i to dager.

– Vi var veldig redd for ham de første dagene, da han gråt og trodde han skulle dø. Lettelsen var stor da den første kritiske uken var over og gleden ubeskrivelig, da vi fikk ham hjem, sier ektefellen Natalia Pushnitsa.

Publisert: 14.05.20 kl. 08:59 Oppdatert: 14.05.20 kl. 09:25

Les også

Mer om Coronaviruset Sykehus Spania Alicante Madrid

Fra andre aviser