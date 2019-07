Leger hjelper en gravid kvinne om bord på det italienske skipet som allerede ligger utenfor Lampedusa, men som ikke får legge til kai. Bildet ble tatt torsdag. Foto: Olmo Calvo / AP / NTB scanpix

Enda en redningsbåt vil trosse italienske myndigheter

En tysk redningsbåt er på vei til den italienske øya Lampedusa etter å ha reddet 65 mennesker fra en gummibåt i internasjonalt farvann utenfor Libya.

NTB-AP-DPA

Nå nettopp







– Vi er ikke skremt, men styrer i stedet mot den nærmeste trygge havnen, heter det i en Twitter-melding fra den tyske båten Alan Kurdi, som driftes av organisasjonen Sea-Eye.

Fra før av ligger det en italiensk redningsbåt med over 50 migranter og flyktninger utenfor øya, men italienske myndigheter nekter å la båten legge til kai.

Sea-Eye opplyser at de har informert myndighetene i både Libya, Italia, Malta og Tyskland om redningsoperasjonen, som ble utført torsdag.

les også Ordkrig mellom Tyskland og Italia om pågrepet migrantskip-kaptein

«Såkalt kystvakt»

Den tyske organisasjonen oppgir at Libyas kystvakt, som de kaller «den såkalte libyske kystvakten», rådet redningsskipet til å legge til kai i Libya. Sea-Eye avslo og skal ha svart at de er forpliktet til å bringe personene til en trygg havn, slik internasjonale lovverk krever.

Libya er herjet av kamper mellom to maktbastioner og en rekke militsgrupper. Tirsdag ble en interneringsleir for flyktninger og migranter rammet av et luftangrep, og over 50 mennesker ble drept.

les også Kaptein risikerer fengsel – beskyldes for å ha forsøkt å senke politibåt

En talsmann for det tyske utenriksdepartementet sa lørdag at man må finne en trygg havn, og at personene om bord må fordeles mellom ulike EU-land.

Den italienske båten som allerede ligger utenfor Lampedusa, drives av den italienske organisasjonen Mediterranea Saving Humans. De to organisasjonene ser ut til å være fast bestemt på å konfrontere linjen til Italias innenriksminister Matteo Salvini, som går ut på at ingen private redningsfartøy får legge til kai i Italia.

Trosset Salvini

De to redningsoperasjonene er blitt gjennomført etter at tyske Carola Rackete, kaptein på redningsskipet Sea-Watch 3, trosset italienske myndigheter og tvang en redningsbåt med 40 migranter og flyktninger til havn i Lampedusa etter å ha blitt nektet å legge til kai i to uker.

Rackete ble pågrepet ved ankomst, men er nå løslatt. Hun har allerede måttet stille i retten en gang, men da avviste dommeren saken. Tirsdag må hun møte i retten igjen, anklaget for å ha medvirket til ulovlig innvandring.

les også Krever at migrantleire tømmes etter blodig angrep

Selv har hun anmeldt Italias innenriksminister Matteo Salvini for ærekrenkelser etter at han kalte henne en «en rik og bortskjemt tysk kommunist». Salvini er også anmeldt for å ha hisset til kriminell atferd.

– Det er han som skaper hatbølgene, sier Racketes italienske forsvarer Alessandro Gamberini.

Publisert: 06.07.19 kl. 11:31