Demokrater refser Trump etter Iran-håndtering

I kjølvannet av at en amerikansk drone ble skutt ned av Iran, har flere høytstående demokratiske politikere gått hardt ut mot Trumps håndtering av situasjonen.

Fredag morgen norsk tid skrev flere medier, deriblant The New York Times, at USAs president Donald Trump hadde beordret militærangrep mot Iran, men senere ombestemt seg.

Avisen siterer en anonym kilde fra Trumps administrasjon, men ingen i Det hvite hus eller Pentagon har bekreftet dette. Angrepet skal ha blitt planlagt til fredag morgen.

I kjølvannet av hendelsen har flere politikere fra Det demokratiske parti gått hardt ut mot presidentens Iran-politikk

– Ingen unnskyldning

Blant dem som har kritisert presidenten er en av kandidatene til å bli demokratenes presidentkandidat i valget 2020 Elizabeth Warren. På Twitter lenker hun til The New York Times’ sak om det planlagte angrepet mot Iran og skriver følgende:

– Donald Trump lovet å bringe troppene våre hjem. I stedet har han trukket seg fra en avtale som fungerte, og iverksatt enda en unødvendig konflikt. Det er ingen unnskyldning for videre eskalering av denne krisen – vi må trå tilbake fra randen av krig.

Warren gikk også ut mot Trump før det ble skrevet at det var planlagt militærangrep mot Iran.

– Trump startet denne krisen, og hans uforsvarlige Twitter-politikk vil kun forverre situasjonen, skrev hun

– Trump gjør USA mindre trygt

En annen demokratisk presidentkandidat som har tatt bladet fra munnen er Kamala Harris. Etter at nedskytingen av dronen ble kjent anklaget hun Trump for å gjøre USA mindre trygt.

– Enten sikter Trump-administrasjonen seg inn på nok en katastrofal krig i Midtøsten, eller så har de brukt to år på sabelrasling mot Iran uten en strategi, og uten en plan for avslutningen. Presidenten gjør USA svakere og mindre trygt, skrev hun på Twitter.

Mye av spenningen mellom USA og Iran har oppstått i kjølvannet av at USA trakk seg ut av den såkalte atomavtalen med Iran, som skulle sikre at Iran ikke produserte atomvåpen, mot at økonomiske sanksjoner mot landet ble hevet.

Tulsi Gabbard, som også har varslet at hun vil kjempe om å bli demokratenes presidentkandidat, mener at Trump hadde gjort klokt i å gå tilbake til denne avtalen.

– Din Iran-strategi har vært uklok og kortsiktig. Endre kurs nå. Gå tilbake til atomavtalen med Iran før det er for sent. Legg kalkulert politikk til side for landets beste. Gjør det riktige, skriver hun i en Twitter-melding rettet mot presidenten.

