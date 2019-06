FØRSTE MØTE: Mark Esper, som ble USAs forsvarsminister på mandag, på vei inn i NATO-hovedkvarteret i Brussel onsdag. Han ble tatt imot av Kay Bailey Hutchison, USAs ambassadør til NATO. Foto: Virginia Mayo, REUTERS/POOL

USA frir til NATO: Vil bygge koalisjon mot Iran

BRUSSEL (VG) USAs ferske forsvarsminister Mark Esper kom til NATO onsdag formiddag for å søke støtte hos de europeiske allierte i konflikten med Iran. USA snakker med Norge om sikker skipsfart i området.

På vei til NATOs forsvarsministermøte i Brussel, sa Esper til amerikanske medier at han ønsker å samarbeide med allierte og partnere for å få Iran tilbake til forhandlingsbordet.

– Vi må åpne døren til diplomati, sa Esper, som mandag ble hasteutnevnt av president Donald Trump til forsvarsminister i USA. Allerede tirsdag satte han seg på flyet til Brussel.

Men USAs press på Iran har vekket mer irritasjon enn sympati i Europa så langt. Store land som Frankrike, Tyskland og Storbritannia har gjentatte ganger sagt at de står ved atomavtalen med Iran fra 2015, også etter at USA trakk seg ut og satte iverk sanksjoner mot Iran tre år senere.

NATO får briefing

Før han åpnet forsvarsministermøtet onsdag sa NATO-sjef Jens Stoltenberg at Iran ikke står for NATO-møtets formelle agenda. Men han ventet at forsvarsminister Esper ville orientere sine allierte om situasjonen.

– Alle allierte er bekymret for at Iran destabiliserer regionen, og for landets støtte til terrorgrupper, og for deres missilprogram. USAs invitasjon til samtaler med Iran er viktig for å redusere spenningen. Det er viktig å hindre situasjoner som kan bli enda farligere og vanskeligere enn slik det er nå, sa Stoltenberg.

Koalisjon

Den amerikanske administrasjonen har åpent sagt at de ønsker en internasjonal koalisjon som kan stille fartøyer til å sikre eskorte og fri seiling for skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet.

Det var i dette området at to oljetankere med delvis norsk eierskap er blitt angrepet i mai og i juni.

Men foreløpig har ingen av NATOs øvrige medlemsland meldt seg på, og kilder i NATO-hovedkvarteret sier til VG at det i øyeblikket ikke er politisk tenkelig å samle NATO-landene bak et slikt initiativ nå.

- Det vi prøver og det vi ønsker er å lukke døren til konflikt, og åpne døren to forhandlinger, sa Mark Esper.

Snakker med Norge

Norge er et av landene som USA har tatt kontakt med for å diskutere fri seiling i regionen, ifølge USAs NATO-ambassadør Kay Bailey Hutchison.

Ifølge NTB viste hun til at to skip med tilknytning til Norge er blitt angrepet i området de siste ukene.

– De hadde rett til å være der, og vi må beskytte retten til navigasjon gjennom Hormuzstredet, sa Hutchison, som forklarte at USA nå samarbeider med både Norge og andre berørte land for å finne svar på hvordan skipsfarten gjennom Hormuzstredet og Omanbukta kan opprettholdes.

Den norske forsvarsministeren Frank Bakke-Jensen (H) deltar også på NATOs forsvarsministermøte i Brussel onsdag og torsdag.

