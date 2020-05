KRITISK TIL CORONATILTAK: Eric Trump er Donald Trumps andre sønn. Her under en pressekonferanse i Iowa 3. februar. Foto: CARLO ALLEGRI / REUTERS

Biden-kampanjen ut mot Donald Trumps sønn: – Oppsiktsvekkende og utrolig uansvarlig

I et intervju lørdag sa Eric Trump at USAs coronarestriksjoner er en bevisst strategi fra demokratene før presidentvalget 3. november.

Det var i et intervju på Fox News lørdag at Donald Trumps sønn Eric Trump uttalte seg om coronakrisen og høstens presidentvalg i USA.

Han mener demokratene gjør alt de kan for å utnytte situasjonen før valget 3. november, og peker spesielt på tiltak som nedstengning av samfunnet og forbud mot ansamlinger av folk.

– De kommer til å melke dette hver dag mellom nå og 3. november. Og gjett hva? Etter 3. november vil coronaviruset på magisk vis forsvinne, og alle vil være i stand til å gjenåpne, sier Eric Trump – som sammen med broren Donald Trump Jr. har overtatt farens forretningsvirksomhet mens han er president.

Årets presidentvalgkamp har blitt svært preget av nedstengningen av det amerikanske samfunnet, og president Trump har ikke kunnet arrangere de store folkemøtene han er blitt kjent for.

Det tror Eric Trump at demokratene er svært fornøyde med.

– De prøver å ta fra ham hans største ressurs, som er at det amerikanske folket elsker ham. At man kan relatere til ham, at han kan gå ut og tiltrekke seg massive folkemengder, sier Eric Trump videre og legger til:

– Det er en bevisst strategi. Det er trist, men vi skal ikke la det skje, vi skal vinne valget.

– Oppsiktsvekkende

Kampanjen til Joe Biden, som etter alle solemerker blir demokratenes presidentkandidat, reagerer sterkt på uttalelsene til Trumps sønn.

– Vi er midt i en av de største folkehelsekrisene på et århundre. Nesten 90.000 amerikanere har mistet livet, 1,5 millioner er smittet og 36 millioner arbeidere har mistet jobbene sine, sier kommunikasjonssjef Kate Bedingfield i en uttalelse gjengitt i Washington Post søndag.

– Det at Eric Trump hevder at coronaviruset er en politisk bløff som på magisk vis vil forsvinne, er oppsiktsvekkende og utrolig uansvarlig.

President Donald Trump selv har ikke kommentert utspillet. Etter at tidligere president Barack Obama i helgen kritiserte ham offentlig, slår han imidlertid hardt tilbake mot både Obama og daværende visepresident Joe Biden:

– Obama-administrasjonen viser seg å være en av de mest korrupte og inkompetente i USAs historie. Husk, han og Sleepy Joe er grunnen til at jeg er i Det hvite hus, skriver han på Twitter.

