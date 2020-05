BAMBUS-SPISER: Er Shun koser seg med bambus i dyrehagen Chongqing i Kina i 2012. Nå skal pandaen sendes tilbake til Kina. Foto: Adrian Wyld / The Canadian Press

Dyrehage i Canada må levere pandaer tilbake til Kina

Pandaene Da Mao og Er Shun skal sendes «hjem» til Kina. Dyrehagen sliter med å få tak i nok bambus til å fore dem under coronakrisen.

Nå nettopp

– Det handler om dyrene. Vi kan ikke late som om vi bryr oss om dyrene om vi ikke tar disse tøffe valgene, sier sjefen for dyrehagen Calgary Zoo Clément Lanthier til Guardian.

Nesten hele dietten til kjempepandaer består nemlig av fersk bambus, noe som plutselig er blitt mangelvare for dyrehagen under coronakrisen. På grunn av færre internasjonale flyvninger, har de ikke klart å skaffe nok til å tilfredsstille de to pandaene Da Mao og Er Shun.

– De spiser nesten bare bambus. Jeg trenger å få levert fersk bambus to ganger i uken, sier Lanthier.

Kjempepandaer kan spise opp mot 40 kilo fersk bambus om dagen, ifølge Verdens naturfond (WWF).

Ifølge kanadiske CBC er pandaene på utlån fra Kina til Canada til frem til 2023. De kom først til Toronto i 2014, og ble flyttet til Calgary i 2018.

– Vi tror det beste og tryggeste stedet for Er Shun og Da Maro i disse utfordrende tidene er der hvor bambus finnes i rikelige mengder, og hvor det er lett tilgjengelig, sier Lanthier.

les også Kjendispanda får privatfly fra USA til Kina

Flere løsninger er blitt prøvd før beslutningen om å sende dem tilbake til Kina ble tatt.

I enkelte tilfeller likte ikke pandaene bambustypen som ble tilsendt, og i andre tilfeller hadde lasten gått ut på dato da den kom frem.

– Risikoen er uakseptabel. Vi føler oss ikke komfortable med at dette potensielt kan utgjøre en risiko for pandaenes helse og velferd, sier dyrehagesjefen.

Publisert: 15.05.20 kl. 01:44

Mer om Dyr Kina Coronaviruset

Fra andre aviser