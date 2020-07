SMITTEKILDE: Hotellet Stamford Plaza i Melbourne har blitt identifisert som en av smittekildene til coronautbruddet i byen. Foto: JAMES ROSS / AAP

Smitteskandale ved karantenehoteller i Australia: – Fullstendig uakseptabelt

SYDNEY (VG) En omfattende gransking skal finne svar på om regelbrudd ved karantenehoteller i storbyen Melbourne har skylden for smittebølgen i delstaten Victoria.

– Det som har foregått her, er fullstendig uakseptabelt for meg og uakseptabelt for oss alle, men det beste vi kan gjøre er å få en full forståelse av hva som faktisk har skjedd, sier delstatsminister Daniel Andrews til australske ABC.

Myndighetene i Victoria har satt i gang en omfattende gransking etter at det i mai og juni ble avslørt at flere av smittetilfellene i delstaten stammer fra ansatte ved karantenehoteller i storbyen Melbourne.

Delstaten Victoria er senteret for Australias andre smittebølge. Det ble onsdag meldt om 501 nye smittetilfeller i landet, den høyeste økningen siden pandemien startet.

Hele 484 av disse ble registrert i Victoria – nøyaktig to uker etter at Melbourne igjen ble stengt ned i en såkalt «lockdown versjon 2.0».

Lisa Neville, beredskapsminister i delstaten Victoria, under en pressekonferanse om nye corona-restriksjoner 2. juli. Foto: DANIEL POCKETT / AAP

Sexanklager på karantenehotell

Australiere som vender tilbake fra utlandet må gjennom et 14 dagers obligatorisk karanteneopphold på hoteller før de får reise hjem. De fleste internasjonale flyvningene kommer til Sydney, som ligger i delstaten New South Wales, og til Melbourne i Victoria.

I sistnevnte by ble det i mai og juni bekreftet flere smittetilfeller blant ansatte ved disse hotellene, og ifølge australske Guardian mistenker myndighetene at det er disse som har nå har spredd smitten til sine egne lokalsamfunn.

Hotellkarantene i Australia 27. mars kunngjorde australske myndigheter at de ville innføre en karantene på 14 dager for alle tilreisende.

Myndighetene i hver enkelt delstat var ansvarlige for at dette ble gjennomført.

Victoria, der storbyen Melbourne ligger, er den eneste delstaten der smittetilfeller er blitt koblet til karantenehoteller. Kilde: ABC Vis mer

Under granskingens første høring mandag, sa rådgiver Tony Neal at de har pekt ut flere mulige årsaker til at det kunne gå så galt. Karantene-systemet ble satt opp svært raskt, og det ser ikke ut til å ha vært god nok koordinering mellom myndighetsbyråene som hadde ansvaret for driften av hotellene.

I motsetning til i delstaten New South Wales, der det politiet og forsvaret er tungt involvert i driften av hotellene i Sydney, var det hovedsakelig private sikkerhetsselskaper som ble leid inn av myndighetene i Melbourne.

Mye kan tyde på at de ikke var godt nok forberedt på oppgaven.

Ifølge australske medier er flere regelbrudd – deriblant anklager om seksuell kontakt mellom vakter og hotellgjester – blant tingene som skal granskes gjennom vitnehøringer i august og september.

Lisa Neville, som er politi- og beredskapsminister for Victoria, sier til ABC at hun ikke vil kommentere disse anklagene før granskingen er ferdigstilt i september.

– Jeg er sint. Uansett om det var individer eller selskaper som ikke tok dette alvorlig nok, og som førte til at vi fikk denne spredningen. Jeg synes de har sviktet innbyggerne i Victoria, sier hun til kanalen.

Politiet har midlertidig overtatt ansvaret for karantenehotellene i byen, og Neville sa tidlig i juli til ABC at alle underleverandører skulle fases ut av driften.

DELSTATSMINISTER: Daniel Andrews under en pressekonferanse i Melbourne 18. juli. Foto: DAVID CROSLING / AAP

– Vi fikk ikke noe opplæring

Shayla Shakshi, som sier at hun tok et skift som sikkerhetsvakt på hotellet Stamford Plaza, der et smitteutbrudd blant ansatte ble bekreftet i juni, forteller til australske ABC at hun ble rekruttert til jobben via en gruppe på WhatsApp.

– Vi fikk ikke noe opplæring, vi måtte bare ta på oss munnbind og hansker, og det var det, sier hun til kanalen, og legger til at hun ble bedt om å ta med seg sitt eget beskyttelsesutstyr på jobb.

Ifølge Shakshi var det flere av kollegene som ikke så ut til å ta viruset på alvor.

– Det var skremmende å jobbe der, for de brydde seg ikke, sier hun.

Ny fase med lockdown

Totalt har Australia landet nesten 13.000 tilfeller og 128 dødsfall, viser VGs oversikt. Myndighetene i delstaten Victoria har gjeninnført flere restriksjoner de tidligere hadde opphevet, og grensene mot andre delstater er stengt.

Mellom tirsdag og onsdag sjekket politiet i Melbourne over 20.000 kjøretøy på vei inn og ut av storbyen, og gjennomført nesten 5000 tilfeldige kontroller i folks hjem, forretninger og på offentlige steder, skriver Guardian.

Delstaten New South Wales, der storbyen Sydney ligger, har de siste dagene meldt om mellom ti og 20 nye smittede om dagen, og frykten for et nytt utbrudd også her er stor.

Grensene til Victoria er stengt, med unntak blant annet for dem som bor i grensebyene, og det er innført strengere restriksjoner på antall gjester i restauranter og barer, skriver Guardian.

– De neste ukene er kritiske for delstaten vår, sa delstatsminister Gladys Berejiklian under en pressekonferanse onsdag.

Publisert: 23.07.20 kl. 02:01 Oppdatert: 23.07.20 kl. 07:49

