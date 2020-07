OPPBYGNING: Israelske væpnede kjøretøy har de siste dagene dukket opp langs grensen mot Libanon, mens spenningen mellom Hizbollah og Israel har økt. Bildet er tatt mandag. Foto: JALAA MAREY / AFP

Israel har angrepet Iran-støttede Hizbollah ved Libanon-grensen

BEIRUT (VG) Det har mandag brutt ut kamper mellom israelske militære styrker og Hizbollah-militsen på den omstridte grensen mellom Israel og Libanon. Angrepene ses i sammenheng med den stadig økte spenningen mellom Iran og Israel.

En talsperson i Det israelske forsvaret (IDF) sier til VG i en melding mandag ettermiddag at deres styrker har angrepet og stoppet de de kaller en «Hizbollah-terrorcelle» som skal ha forsøkt å krysse grensen fra Libanon og over til Israel.

– IDF-styrker er klare og forberede til å fortsette operasjonene om det trengs, sier talspersonen videre.

IDF ber også innbyggere langs den omstridte grensen mot nord om å holde seg inne. Hizbollah har foreløpig ikke kommentert situasjonen offentlig.

I forrige uke forsterket Israel sine militære stillinger langs grensen som følge av et mer anspent forhold til Hizbollah, og det har de siste dagene vært frykt for at det bryter ut krigshandlinger.

Den tungt bevæpnede og mektige libanesiske militsgruppen Hizbollah ble grunnlagt av den iranske revolusjonsgarden i 1982 – og sies nå å være sterkere enn på lenge. USA og Storbritannia anser Hizbollah som en terrororganisasjon. Samtidig er Hizbollah en politisk gruppe med ministerposter i Libanons kriserammede regjering.

Hizbollah har også vært en av den syriske presidentens Bashar al-Assads viktigste støttespillere gjennom krigen i Syria.

Israel ser på Hizbollah som Irans forlengede arm og fremste militære redskap i et potensielt iransk angrep på Israel. Derfor har Israel lenge uttalt at gruppen er en dødelig trussel. Den siste tiden har Israel angrepet flere mål knyttet til Iran og Hizbollah i nabolandet Syria. Ifølge Israel er målet med angrepene å demme opp for trusselen fra Iran.

Den siste tiden har det også vært flere sabotasjeaksjoner inne i Iran, som flere analytikere mener at Israel står bak - med USAs velsignelse.

les også Missiler og brent jord: Her eksploderte nesten konflikten mellom Israel og Hizbollah

Også i fjor var det kamper mellom Israel og Hizbollah langs grensen. Da, som nå, fryktet mange i Libanon starten på en ny og dødelig konflikt mellom Israel og Hizbollah.

I 2006 angrep Israel gjennom 34 dager sørlige Libanon og nabolag i hovedstaden Beirut. Over 1000 sivile libanesere, og 44 sivile israelere ble drept før Israel trakk seg tilbake.

FNs fredsbevarende styrke i Libanon (Unifil), som ble opprettet i 1978 etter at Israel okkuperte store deler av Sør-Libanon, forsøker fortsatt å holde fred langs grensen. Styrken består i dag av drøyt 10.000 soldater fra 45 land.

VG befinner seg i Libanon og følger utviklingen tett.

Få oversikt over allianser og fiendskap i Midtøsten here:

