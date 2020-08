FLYTTER HJEM: I Beirut prøver folk å flytte tilbake til delvis ødelagte bygg uten strøm og vann. Foto: Hussein Malla / AP

Ødelagte Beirut vekker norsk givervilje

De enorme ødeleggelsene i Beirut krever årevis med gjenoppbygging, fastslår norske organisasjoner som jobber i Libanon. Samtidig er giverviljen stor, både fra det internasjonale samfunnet og fra privatpersoner i Norge

Nilas Johnsen

Norske Flyktninghjelpen har flere hjelpeprogrammer blant fattige flyktninger i Libanon, og Elena Dikomitis som jobber for organisasjonen i Beirut forteller VG at en foreløpig oversikt fører til at organisasjonen har bedt om 65 millioner kroner fra sine sponsorer, kun til nødhjelp de kommende ukene.

Minst 300.000 er blitt hjemløse, og selv om det lages tilfluktssteder, vil de fleste bli boende så nærme som mulig sine hjem – forutsatt at de ikke er lagt fullstendig i grus.

– Det som må skje raskt å gi folk tak over hodet, vann og mat. De husene som fortsatt kan bebos må få dekket til dører og vinduer som er ødelagt, og farlige gjenstander må ryddes vekk, forklarer Dikomitis på telefon fra Beirut.

Man så det samme i Beirut under tiårene med borgerkrig: Personer som ikke ville flytte fra det siste de eide, og slo opp telt i ruinene av sine hus.

– Mange av bygningene er så skadet at det er utrygt, så de må undersøkes. Strøm er helt slått ut, så folk trenger basisvarer som stearinlys. Det må settes opp vanntanker fordi det ikke finnes rent vann.

– Libanon var allerede i dyp krise grunnet økonomisk kollaps. En svært stor andel av befolkningen trengte nødhjelp før denne katastrofen. Nå kartlegger FN omfanget av skadene, men det er allerede klart at det vil kreve årevis med innsats fra det internasjonale samfunnet, sier Dikomitis.

– For eksempel er minst 130 skoler ødelagt, slik at 55.000 barn nå står uten skole. Infrastrukturen er voldsomt skadet. Dette krever en langsiktig innsats, fortsetter hun.

Ødeleggelsene i Beirut er av et enormt omfang og videobildene av eksplosjonen som gikk av tirsdag kveld viser tydelig den enorme kraften som ble utløst da 2750 tonn med ammoniumnitrat detonerte.

Bakgrunn: Minst 100 døde i eksplosjoner i Beirut – leter desperat etter savnede

Samtidig viser nordmenn stor givervilje. På under to døgn har Røde Kors i Norge samlet inn over 6 millioner kroner, skriver organisasjonen i en pressemelding.

LES REPORTASJEN: Fattigdom overgår smittefrykt: Libanesere tar til gatene i sult og sinne

– Tragedien i Beirut har gjort sterkt inntrykk på oss alle. Eksplosjonen har satt hundretusener av libanesere i en enda vanskeligere situasjon, midt i en allerede vanskelig tid. Derfor er det fantastisk å være vitne til den store giverviljen til folk i Norge. Tusen takk til alle som bidrar i denne nødhjelpsinnsatsen. Dette vil bidra til å sikre at Røde Kors i Libanon kan fortsette å redde liv og yte helsehjelp videre for de mest sårbare, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

RYDDER: Frivillige i Beirut fjerner ødeleggelsene av eksplosjonen. Foto: AZIZ TAHER / X03545

Norsk Folkehjelp melder om det samme:

– Norsk Folkehjelp har opplevd en stor giverglede blant folk, både gjennom tradisjonelle kanaler og via sosiale medier. Vi er overveldet og veldig takknemlige. På fredag morgen hadde vi samlet inn i overkant av 1,5 millioner på knappe to døgn. Våre lokalt ansatte i hele Libanon reagerte raskt da katastrofen var et faktum, og har bistått lokale partnere med utdeling av mat, vann og livsnødvendigheter. Vi har nå 60 mineryddere og andre ansatte som hjelper til med å rydde i gatene og sikre rasfarlige hus, sier generalsekretæren i Norsk Folkehjelp Henriette Killi Westhrin.

LES KOMMENTAREN: Libanon: Å se et land kollapse på nært hold

Bilen lettet fra bakken

Carl Ødegaard er nestleder ved Røde Kors i Norge sitt regionkontor for Midtøsten og Nord-Afrika. Han bor sammen med sin familie i Beirut og opplevde eksplosjonen.

– Jeg var på tur hjem og satt i bil. Bilen lettet fysisk fra bakken og det var et enormt lufttrykk som raste gjennom byen. Jeg kunne se mennesker som det så ut som ble tatt av et enormt vindkast og flyttet et titalls meter fremover i gaten. Heldigvis var både sønnen min og kona i et annet rom enn stua. Den ble fylt med glass, forteller Carl Ødegaard

