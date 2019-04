Theresa May ber om ny brexit-utsettelse

Statsministeren i Storbritannia utfordrer nå opposisjonsleder Jeremy Corbyn til å samarbeide for å få i havn en ny avtale.

Tirsdag kveld - etter et syv timer langt krisemøte med sin regjering - ba hun om ny brexit-utsettelse og inviterer lederen for Labour, Jeremy Corbyn , til forhandlinger om veien videre.

– Jeg tilbyr meg å sette meg ned med lederen av opposisjonen for å komme opp med en plan vi begge kan holde oss til, sa hun.

Krisemøtet ble holdt etter at Underhuset mandag kveld igjen stemte nei til en rekke forslag om veien videre frem mot en britisk uttreden fra EU ..

– Jeg vet det er noen som vil forlate EU uten en avtale. Jeg har alltid vært klar på at vi kan forlate EU med en ny avtale, sa hun.

May snakket også om splittelsen brexit har påført både i politikken og i folket.

– Dette er en vanskelig tid og det er høy temperatur. Vi kan og må finne kompromissene som leverer hva det britiske folket stemte for. Det krever at nasjonen er samlet, sa hun.

Statsministeren understreket at hun ønsket at utsettelsen ville bli så kort som mulig, og før 22. mai, slik at Storbritannia ikke trenger å være med i valget om nytt EU-parlament, som finner sted dagen etter.

– Å tre ut av EU med en avtale er den beste løsningen, så vi vil ha behov for en ytterligere forlengelse av artikkel 50, men en som er så kortvarig som mulig, sa May.

Mandag var det ny avstemming om brexit. Fire forslag lå på bordet, men Parlamentet klarte heller ikke denne gangen å komme til enighet.

