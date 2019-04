Byretten i Moskva hvor rettssaken mot Frode Berg starter denne uken. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Aktor: Frode Berg samlet info om atomubåter

En av aktorene i saken mot Frode Berg sier at nordmannen hadde fått tak i hemmelig informasjon om russiske atomubåter. Helt nytt for meg, sier Bergs norske forsvarer til VG.

NTB

Da rettssaken mot Berg startet i Moskva tirsdag, sa aktor Milana Digajeva til russiske nyhetsbyråer at han hadde innhentet opplysninger om ubåtene, og at han ble tatt på fersk gjerning med dokumenter han hadde fått av en ansatt på et militært anlegg som var skygget av russisk etterretning. Dette melder NTB.

Den tidligere grenseinspektøren Frode Berg ble arrestert i Moskva i desember 2017 og tiltalt for spionasje.

I retten tirsdag erklærte Berg seg ikke skyldig etter tiltalen. Han ble varetektsfengslet i seks nye måneder, mens rettssaken fortsetter.

Bergs norske forsvarer, Brynjulf Risnes, sier til VG at dette er helt ukjente opplysninger for ham.

– Dette er nytt for meg og jeg ha ikke hørt anklagene formulert for meg slik før. Jeg har ikke tidligere forstått at det skulle være beskyldninger om at han skulle ha mottatt slik informasjon, sier Risnes.

Til nå har anklagen som er blitt kjent i hovedsak dreid seg om at Berg har vært kurer og levert penger til kontakter for norsk etterretning i Russland.

– At han har hatt en rolle i faktisk oversendelse av hemmelig informasjon, det har jeg ikke hørt, sier Risnes.

