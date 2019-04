PÅ JAKT ETTER OBAMA: Proffbokser Cecilia Brækhus er stor fan av Obama – både Michelle og Barack. Foto: Mattis Sandblad / VG

Brækhus om Obama-møte: – Hadde vært verdt 7000 kroner

OSLO SPEKTRUM (VG) Da Michelle Obama besøkte Oslo, kunne de mest ivrige sikre seg et møte med den tidligere førstedamen. Prislappen? Mellom 5000 og 7000 kroner.

– Det var et fantastisk foredrag, sier bokser Cecilia Brækhus .

Hun var en av mange som møtte opp da Michelle Obama talte til et nesten fullsatt Oslo Spektrum. Brækhus har tidligere møtt Barack Obama . Da var hun klar på at hun aller helst skulle pratet med kona:

– Jeg liker å ta ting som det kommer, så jeg hadde ikke forberedt meg noe særlig. Det første som plumpet ut av meg var «jeg elsker konen din», sa Brækhus til VG om sitt første møte med USAs tidligere president.

Andre forpliktelser kom i veien for et nytt Obama-møte for Brækhus, men boksestjernen fikk med seg foredraget – og synes ikke prisen for et møte var for stiv.

– Hadde jeg fått en stund med Michelle der vi hadde diskutert ting vi er opptatte av, hadde det vært verdt 7000 kroner, sier Brækhus til VG.

Hun mener «meet and greet» med Obama er langt fra det verste folk tjener penger på.

– Og budskapet er ekte. Hun lager business, men budskapet kommer fra hjertet.

TIPP TOPP: Eli Wahlstrøm og Ina Ravnanger hadde en fin kveld i Oslo Spektrum. Foto: Mattis Sandblad / VG

VIP-billetter

Michelle Obama (55), som ble nasjonens første afroamerikanske førstedame, kom ut med en åpenhjertig bok i november i fjor. Hun startet opp kveldens samtale med å snakke om utdanning sammen med komikeren Phoebe Robinson (34).

De fleste VG pratet med hadde sikret seg billetter til noen hundrelapper, men det ble også solgt VIP-billetter. Den inneholdt blant annet seter nærme scenen, muligheten til å møte og bli fotografert med Michelle Obama og suvenirer. Denne kostet 6990 kroner, mens en «meet and greet»-oppgradering kostet 4454,-. Sistnevnte var uten billett, som måtte kjøpes i tillegg.

Eli Wahlstrøm og Ina Ravnanger gikk for ordinær billett, og var storfornøyde med en torsdagskveld i Obamas selskap.

– Det var kjempebra, sier Wahlstrøm, som mener Obama får ufortjent kritikk.

– Hun blir vurdert og gransket på grunn av hvem hun er.

FORNØYD: Marie Simonsen var ikke frelst, men tror Michelle Obama har tatt til seg kritikken som kom etter opptredenen i København. Skeptikerne mente den tidligere førstedamen snakket for mye om trivielle temaer da hun besøkte Danmark. Foto: Mattis Sandblad / VG

Marie Simonsen, kommentator i Dagbladet, var begeistret og positivt overrasket. Likevel er hun ikke så glad i motivasjonstaler, som hun mener Obamas opptreden lignet mest på.

– Ville du betalt for dette selv?

– Nei.

Den dyreste opplevelsen, en «meet and greet» til 7000 kroner, frister heller ikke.

– Det er helt crazy.

– Betaler for å være i samme rom

Gunn Enli, professor og prodekan for Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo (UiO), er ikke overrasket over entusiasmen Michelle Obama møtes med i Norge.

– Hun har fått en spesiell plass i mange norske kvinners hjerter fordi hun representerer håp i en ellers kaotisk verden. I mediene fremstår hun som ekte og real, smart og som en person med høy personlig integritet og gode verdier. Gjennom

mediene tegnes et bilde av henne som en idealkvinne og en potensiell venninne, sier Enli og legger til:

– Å betale for å få et glimt av henne, være i samme rom som henne kan virke forlokkende fordi det vil er en sjelden og kanskje once in a life time-sjanse.

MOR OG DØTRE: Stine, Hilde og Mathilde Jacobsen tok turen til Oslo Spektrum torsdag kveld. – Det var veldig bra, både morsom og med et viktig budskap, sa Stine Jacobsen. Foto: Mattis Sandblad / VG

Enli tror publikum vil være nær Obama, heller enn at de forventer å høre noe nytt fra scenen.

– Folk betaler for å være i samme rom som henne, for å føle hennes nærvær, for å være der det skjer, og for å ha vært der. Foredraget er ikke det sentrale fordi poengene hennes kunne man nesten like gjerne lest hennes i boken eller andre steder. Det er hennes opptreden og tilstedeværelse som er det sentrale, sier Enli.

Da Michelle Obamas ektemann, den tidligere amerikanske presidenten Barack Obama, besøkte Oslo, ble mang en norsk kjendis «starstruck».

– Kjendiser gir oss en følelse av både gjenkjennelse og noe ekstraordinært. I møtet med kjendiser blir vi løftet ut av dagliglivet og det forutsigbare, forteller Enli og fortsetter:

– Det å selge en illusjon av nærhet og intimitet har en klar bismak, men det kan også gi folk en sterk opplevelse å komme nært en de beundrer som man heller ikke skal undervurdere verdien av.

TRE GENERASJONER: Emily M. Huse, Emily M. Johanssen og Agnethe M. Huse koste seg da Michelle Obama inntok Oslo Spektrum. Foto: Mattis Sandblad / VG

– Det var veldig interessant, synes Emily M. Johanssen.

Hun får støtte fra barnebarnet Emily M. Huse.

– Det var fint at hun snakket om stress og om å gi alt. Livet er langt, og å få best karakterer er ikke så viktig, sier Huse.

«Meet and greet» til nesten 7000 kroner er derimot i dyreste laget, mener de tre kvinnene.

– Det var mye, sier Johanssen.

– Det er mye man kan gjøre for de pengene, istemmer datteren Agnethe M. Huse.

