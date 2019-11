SJELDEN: En løve er blant mumiene som er funnet sør for Kairo. Foto: Mohamed Hommas, EPA

Spektakulært mumie-funn i Egypt

En mumifisert løve, katter og krokodiller er funnet ved Saqqara sør for Kairo. Nå håper myndighetene i landet at funnet vil lokke turistene tilbake.

Nå nettopp

Det sjeldne funnet inkluderer også mumifiserte kobraslanger, fugler, en enorm bille og 75 kattestatuer, skriver The Guardian.

Myndighetene i landet har slått fast at to av mumiene er løvebarn. Tre av dem er fremdeles ikke identifisert.

– Dette er fantastisk reklame for Egypt, sier antikvitetsminister Khaled El-Enany til avisen.

Det spektakulære funnet ble gjort like ved området hvor en voksen, mumifisert løve ble funnet i 2004, og er ventet å kunne gi mer informasjon om hvordan oldtidssivilisasjonen brukte dyr i tilbedelse.

Egypt-ekspert Salima Ikram ved det Amerikanske universitet i Kairo sier til The Guardian at datidens religiøse egyptere trodde at de mumifiserte dyrene i seg selv var guder, eller at de ble brukt som offergaver.

UTSTILLING: Besøkende studerer noen av de mange mumifiserte kattedyrene. Foto: Khales Desouki, AFP

Håper på økt turisme

De siste årene har Egypt opplevd uro, noe som har ført til sviktende turisme.

I oktober 2015 ble alle de 224 personene om bord drept da en bombe gikk av i et russisk charterfly over Sinaihalvøya. Flyet var på vei fra feriestedet Sharm el-Sheikh med kurs for St. Petersburg i Russland.

I juli i år stanset blant annet British Airways sine flygingen til Kairo, fordi de fryktet at fly fra Egypt til Storbritannia kunne rammes av terror. Flyselskapet startet opp igjen med flygingene etter en uke.

Flere og flere reiser nå igjen tilbake, og i fjor besøkte 11,3 millioner turister landet. I 2017 var tallet 8,3 millioner.

GODT BEVART: Myndighetene håper funnet vil lokke turistene tilbake. Foto: Khaled Desouki, AFP

Nytt museum

Nå håper egyptiske myndighetene at det spektakulære funnet vil gi det nye egyptiske museet ved Saqqara positiv oppmerksomhet. Åpningen av museet har blitt utsatt flere ganger, men er ventet å åpne neste år.

I desember i fjor fant arkeologer en yppersteprests siste hvilested, også det i Saqqara. Graven hadde da vært urørt i 4.400 år.

UTSTILT: Arkeologene fant også 75 statuer i tre og bronse. Foto: Khaled Desouki, AFP

I gravkammeret var det godt bevarte statuer og veggmalerier, som stammer fra faraoenes femte dynasti. En periode som varte fra 2494 til 2345 før vår tidsregning.

Funnet ble beskrevet som «enestående de siste tiårene» av generalsekretæren for Supreme Council of Antiquities i Egypt, Mostafa Waziri.

Saqqara er også området hvor den kjente Djoserpyramiden, som er en såkalt trappepyramide, er plassert.

UNDERSØKES: To av dyrene er identifisert som løvebabyer. Foto: Khaled Desouki, AFP

Publisert: 23.11.19 kl. 22:18

