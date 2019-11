Koalaen Lewis ble reddet fra flammehavet – nå er han død

Skogbranner herjer i Australia og har brakt koalaene på randen av utryddelse. Onsdag ble en 14 år gammel koala berget av en lokal bestemor. I dag måtte han avlives.

Koalaen Ellenborough Lewis ble verdensberømt da bestemoren Toni Doherty rev av seg skjorten og trosset flammene for å redde ham fra en skogbrann i Port Macquarie i New South Wales.

– Den stakkars koalaen gråt og skrek fordi han ble brent. Det brant under ham, på de små bakbena hans. Jeg har aldri hørt en koala før, og innså ikke at de kunne hyle. Det var hjerteskjærende, og jeg skjønte at jeg måtte få ham ut derfra så fort som mulig, sa Doherty til Nine News.

Da Port Macquarie Koala Hospital la Lewis i narkose for å skifte bandasjer, fant de ut at brannskadene var forverret. Da var det bare én ting å gjøre: Lewis måtte avlives.

– Vi var der i dag tidlig. Vi er naturligvis veldig lei oss, siden vi håpte at han ville klare seg, men vi aksepterer at skadene var alvorlige, svekkende og smertefulle, sier ektemannen Pete Doherty til Nine News.

REDDET FRA FLAMMEHAVET: Bestemoren Toni Doherty pakket Lewis inn i skjorten sin og berget ham fra den brennende skogen. Foto: AP

Innlagt på koalasykehus

Koalaen Lewis skal ha vært rundt 14 år, og ble kalt opp etter et av de syv barnebarna til Doherty.

Etter den dramatiske redningsaksjonen sist onsdag, ble koalaen pakket godt inn i tepper, satt på en oksygenmaske og servert eukalyptusblader, ifølge CNN. Sjansen hans for å overleve var 50/50, ifølge sykehuset.

– Koalasykehusets mål nummer en er dyrevelferd, så det var på bakgrunn av det vi tok avgjørelsen, skriver Port Macquarie Koala Hospital på sin Facebook-side.

Tidligere denne uken skrev koalasykehuset at de ikke holder koalaer i live bare for å holde dem i live, hvis det innebærer store smerter og ubehag for dyrene.











STORE SKADER: På koalasykehuset fikk Lewis bandasjer, oksygenmaske, tepper og eukalyptusblader.

«Praktisk talt utryddet»

Seks mennesker har dødd og mer enn 500 hjem har blitt ødelagt i de siste månedenes skogbrannkrise i Australia, ifølge BBC. Mens tørken og skogbrannene rammer Australia med rekordstyrke, er koalaens overlevelse truet, ifølge Forbes.

The Australian Koala Foundation anslår at over 1000 koalaer er drept, og at 80 prosent av habitatet deres er ødelagt. Allerede i sommer varslet organisasjonen at de mener arten er «praktisk talt utryddet», og at det er lite sannsynlig at koala-bestanden vil kunne gi liv til en ny generasjon.

Koalaen lever hovedsakelig på en eukalyptus-diett, og spiser nesten en kilo eukalyptusblader hver dag. Frykten er at koalaer kan sulte, for det kan ta måneder før eukalyptusplantene vokser opp igjen.

Den lokale koalabestanden i Port Macquarie har blitt særlig hardt rammet, ifølge Nine News. Sent i oktober ble det anslått at rundt 350 av 600 koalaer var døde.

Her løper bestemoren Toni Doherty inn flammeinfernoet for å redde Lewis:

Publisert: 26.11.19 kl. 09:11

