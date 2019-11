Brødrene Shemsedin Abazi og Isa Abazi, som begge var fra Kosovo, er to av dagens ofre, bekrefter utenriksminister Behgjet Pacolli på Facebook. Foto: Privat

Brødrene Abazi var på jobb i Albania: Døde i jordskjelvet

I et desperat forsøk prøvde brødrene å få hjelp over telefon like etter det kraftige jordskjelvet. Hittil har 18 personer mistet livet, og over 600 personer er skadet.

Fortsatt kjemper redningsmannskapene mot klokken for å redde folk ut fra ruinene. Så langt har minst 45 personer blitt reddet ut fra sammenraste bygninger, melder albanske Shqiptarja.

Jordskjelvet som rammet Albania tidlig tirsdag morgen hadde en styrke på 6,4, og skal være det kraftigste skjelvet i landet på 30 år.

– Det er ødeleggende, skriver den albanske statsministeren Edi Rama i en tekstmelding til The Guardian.

Brødrene Shemsedin og Isa Abazi, som begge var fra Kosovo, er to av dagens ofre, bekrefter landets utenriksminister Behgjet Pacolli på Facebook.

Brødrene var i Albania i forbindelse med jobb da jordskjelvet inntraff. De bodde på Tropikal Hotel, som ble hardt rammet av jordskjelvet.

– Jeg kondolerer til Abazi-familien. Vi deler deres smerte, skriver Pacolli.

Ifølge den albanske avisen Shqiptarja var brødrene i live rett etter jordskjelvet, og forsøkte da å oppsøke hjelp over telefon. Men livene sto ikke til å redde.

STORE SKADER: Dette strandhotellet i Durres raste helt sammen. Foto: Uncredited / AP

Søker etter savnede

Albania har fått kjenne på en rekke etterskjelv i hele regionen. Like etter det kraftige jordskjelvet i Albania, fikk Bosnia et skjelv med styrke på 5,4 sør-øst for hovedstaden Sarajevo.

Redningsmannskapene jobber fortsatt på spreng for å få hentet ut mennesker som ligger fanget eller omkommet i ruinene. Albanske Shqiptarja melder at flere har blitt reddet. Mens noen gir livstegn over telefon, må redningsmannskapet søke etter savnede med redningshunder.

Redningsmannskap fra Italia, Hellas og Romania er på plass i Albania for å hjelpe til, mens Ungarn, Tyskland, Kroatia, Frankrike, Tsjekkia og Estonia har tilbudt hjelp.

News 24 TV har snakket med en ikke-identifisert mann, som har fortalt at både datteren og niesen er fanget i en kollapset bygning i byen Durrës.

– Jeg har snakket med datteren min og niesen min over telefon. De forteller at det går fint med dem og venter på å bli reddet. Jeg kunne ikke snakke med konen min. Det er andre familiemedlemmer også, men jeg kunne ikke snakke med dem heller, sa mannen.

JORDSKJELV: Flere etterskjelv fulgte nattens kraftige skjelv, som ifølge Det amerikanske jordskjelvsenteret US Geological Survey (USGS) er det kraftigste på 30 år. Ifølge dem kunne man også merke skjelvet både i Italia og Hellas. Foto: Hektor Pustina / AP

Skoler og flyplass stengt

Statsminister Edi Rama er på plass i Thumanë for å besøke innbyggerne etter det kraftige jordskjelvet. Minst 400 soldater har satt opp telt i de rammede byene for å gi ly til folk som har fått sine hjem ødelagt.

På grunn av jordskjelvet har alle skolene i Albania blitt stengt. Tiranas flyplass har også kansellert alle flyavganger på grunn av skader på bygningen.

Staten advarer innbyggerne mot å bruke heis på grunn av faren for et nytt, kraftig jordskjelv.

Publisert: 26.11.19 kl. 20:03

