STORE SKADER: Slik så inngangspartiet foran Skattestyrelsen i København ut etter eksplosjonen i forrige uke. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson / Ritzau Scanpix

Svensk mann pågrepet etter eksplosjonen i København

Forrige uke gikk det av en eksplosjon ved Skattestyrelsens bygning i København. Nå sier politiet at de har pågrepet en mistenkt gjerningsmann, og at de etterlyser én mann til.

På en pressekonferanse på Politigården i København onsdag morgen opplyser politiet at de har siktet to menn etter eksplosjonen.

En 23 år gammel svensk mann er internasjonalt etterlyst, mens en 22 år gammel svensk mann ble pågrepet av politiet tirsdag kveld, opplyser sjefspolitiinspektør Jørgen Bergen Skov.

– Vi har i natt også ransaket flere adresser i Sverige. Her har vi beslaglagt det vi tror er bilen som ble brukt av gjerningsmennene, sier Skov.

22-åringen som ble pågrepet tirsdag har blitt varetektsfengslet av en dommer i København.

Politiet har tidligere gått ut med at eksplosjonen ble forårsaket av et kraftig sprengstoff som benyttes av Forsvaret og entreprenører, og at det må benyttes detonator for at det skal eksplodere. Det var altså ikke snakk om en hjemmelaget rørbombe.

Åtte eksplosjoner siste halvår

Det var rundt klokken 22.15 tirsdag 6. august at mange rapporterte om et høyt smell i nærheten av Nordhavn stasjon København. Først neste dag etter bekreftet politiet at det hadde vært en eksplosjon inne i Skattestyrelsen på Østerbro.

Det skal ha vært to personer i bygningen da det eksploderte, men ingen kom til skade. En person som befant seg ved Nordhavn stasjon skal ha oppsøkt legevakten med skader.

Natt til lørdag rykket politiet ut til ytterligere en eksplosjon i byen, denne gang på en politistasjon i Hermodsgade på Nørrebro.

Skov understreker at denne eksplosjonen ikke har noen relasjon til eksplosjonen ved Skattestyrelsen.

De siste seks månedene har København blitt rammet av åtte voldsomme eksplosjoner, ifølge Ekstra Bladet. Politiet har nå samlet alle sakene til en felles etterforskningsgruppe.

Publisert: 14.08.19 kl. 09:04 Oppdatert: 14.08.19 kl. 09:16