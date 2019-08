SMELTET: Bildene er fra henholdsvis 1986 og 2019, og viser forskjellen på området som tidligere utgjorde Okjökull på Island. Foto: NASA (AP)

Islandsk isbre forsvant. – Et varseltegn

Den islandske isbreen Okjökull er borte, som følger av økte temperaturer. Det kommer til å bli vanligere, mener norsk forsker.

– Det er på en måte et varseltegn. Det er starten på det som er i ferd med å skje, som en konsekvens av at den globale temperaturen stiger, sier professor Atle Nesje ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen.

Han forsker blant annet på klima og breer.

– Kan skje i Norge

CNN er blant mediene som melder at man nå har tatt farvel med den islandske isbreen Okjökull. Breen, som mistet sin status som isbre i 2014, er den første islandske breen som forsvinner som følger av økte temperaturer. Nesje forteller imidlertid at den neppe vil bli den siste.

– Det er en del av utviklingen som følger av at temperaturen stiger. Det samme er i ferd med å skje i Norge også, at den del mindre breer begynner å bli borte.

DYSTERT: Atle Nesje mener at smeltende isbreer vil bli vanligere i tiden fremover. Foto: Universitetet i Bergen

Han forteller at tapet av de mindre breene i seg selv ikke er veldig farlig, men at det er et symptom på et større problem.

– Det er ikke et stort miljøproblem, men kan ha en lokal betydning. Samtidig er det et symbol på oppvarmingen som skjer, sier han.

Alle breen vil forsvinne

På søndag samlet forskere seg for å ta farvel med breen. På et monument har de festet en inskripsjon, med tekst på både islandsk og engelsk, titulert «Et brev til fremtiden».

«Okjökull er den første islandske isbreen som mister sin status som bre. I løpet av 200 år er alle breene våre forventet følge i samme fotspor. Dette monumentet er for å anerkjenne at vi vet hva som skjer og hva som må gjøres. Kun du vet om vi gjorde det».

SEREMONI: Flere forskere var samlet for å ta avskjed med Okjökull søndag. Foto: STR / EPA

Større breer holder stand

Nesje forteller at den største konsekvensen av at mindre breer smelter, er for dem som bruker smeltevann som drikkevann, samt at enkelte breer er turistattraksjoner. Dersom større breer og ismengder smelter, vil det imidlertid få enorme konsekvenser.

– Det må mer til enn å smelte disse breene for å påvirke havnivået, men på Grønland er det for eksempel nok is til å heve havnivået med syv meter om alt smelter.

Han synes likevel også det er trist at mindre breer forsvinner.

– Man er jo litt nervøs for turistnæringen her på vestlandet, når dette etter hvert begynner i Norge også.

