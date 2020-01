DREPT: Distriktsadvokat Jeff Reisig ved siden av et bilde av babyen Kato, som politiet tror ble drept av sin egen far i 2001. Foto: Rich Pedroncelli / AP

Pågrepet for å ha drept fem av sine egne barn: – Kan ikke tenke meg en mer forstyrrende sak

En far fra California i USA er pågrepet for å ha drept fem av sine egne spedbarn. Sakene har vært uoppklarte i over ti år.

For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg kan ikke tenke meg en sak som er mer forstyrrende enn denne. Det finnes ikke mer uskyldige ofre enn spedbarn, og dessverre involverer denne saken fem av dem, sier politisjef Tom Lopez i Yolo under en pressekonferanse mandag, skriver Los Angeles Times.

Opprullingen av saken begynte da levningene etter en tre måneder gammel baby ble funnet av en fisker i 2007. Barnet ble ikke identifisert før i oktober 2019, etter at politiet tok i bruk en utvidet DNA-database.

De fant da ut at levningene tilhørte Nikko Lee – den mistenktes sønn, og at han var født i november 1996.

Politiet mistenker også at faren har drept fire andre spedbarn, født mellom 1992 og 2001. Tre av disse er aldri funnet.

OFRENE: Politiet tror fem spedbarn er blitt drept av sin egen far mellom 1992 og 2001. Foto: Rich Pedroncelli / AP

Den mistenkte faren ble pågrepet like før han var i ferd med å bli løslatt fra fengsel i Delano, etter å ha sittet inne for andre straffbare forhold, skriver nyhetsbyrået AP.

Distriktsadvokat Jeff Reisig sier til nyhetsbyrået at han ikke har tatt stilling til om han vil søke dødsstraff for den mistenkte faren, som skal fremstilles for retten tirsdag.

– Etterforskningen i denne saken avslørte svært forstyrrende og grufulle tilfeller av barnedrap, sier advokaten.

Det er foreløpig ikke kjent hvordan mannen stiller seg til anklagene, og myndighetene sier det er uklart hvorvidt han har fått oppnevnt en advokat, skriver AP.

Publisert: 28.01.20 kl. 04:28

Les også

Flere artikler

Fra andre aviser