PRESIDENT: Donald Trump ankom i dag World Economic Forum i Davos.

Demokratene raser mot riksrettsreglene: – En nasjonal skam

12 timers dager til utpå natten og ingen vitner. Slik ønsker Republikanernes leder i Senatet å gjennomføre riksrettssaken mot Donald Trump.

For mindre enn 10 minutter siden

Derfor ble det riksrett Donald Trump er stilt for riksrett for to anklager. Den ene handler om maktmisbruk der han skal ha forsøkt å få hjelp fra en fremmed stad til å motarbeide Joe Biden, som kan bli Demokratene sin presidentkandidat. Det andre handler om at han skal ha forsøkt hindre etterforskningen av dette.

I dag legger flertallsleder Mitch McConnell frem et forslag om at hver side i saken får 24 timer over to dager til å fremføre sine åpningsinnlegg i riksrettssaken mot USAs president, melder blant annet CNN.

Det betyr i så fall dager som vil kunne vare i 12 timer.

I den eneste foregående riksrettssaken i morderne tid, mot Bill Clinton, ble de 24 timene spredt over fire dager.

Og ettersom det ikke er lagt opp til at saken skal starte før klokken 13 på dagen betyr det at man trolig vil holde på til klokken 01 på natten.

ANKOMMER: Flertallsleder Mitch McConnell (R) og senator John Cornyn ankommer Capitol Hill for riksrettssaken. Foto: Joshua Roberts / REUTERS

Dette er en av flere ting som får demokratene til å rase. De mener dette er et forsøk på sørge for at det amerikanske folk ikke vil følge med på saken.

– Det er helt tydelig at McConnell gjør alt han kan for å gjøre det mye vanskeligere å få inn vitner og dokumenter, og har til hensikt å haste saken gjennom. Når det kommer til noe så viktig som riksrett er McConnells forslag intet mindre enn en nasjonal skam, fyrer minoritetsleder Chuck Schumer av i en uttalelse.

Les også: Nye avsløringer i forkant av riksrettssaken

McConnells forslag til tidsplan er ventet å bli vedtatt ettersom Republikanerne har flertall i Senatet. Flertallslederen har uttalt at han har de nødvendige stemmene som trengs.

Kan bli uten vitner

Schumer har gjort det klart at han kommer til å foreslå endringer i det han omtaler som «et dypt urettferdig forslag». Blant annet ønsker han å kunne kalle inn vitner og kreve tilgang på dokumenter.

Særlig ønsker Demokratene å høre fra tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton og den fungerende stabssjefen i Det hvite hus, Mick Mulvaney. I tillegg ønsker de å se dokumenter som Det hvite hus så langt har hindret i å bli frigitt.

Reglene som McConnell har foreslått legger opp til at man først tar stilling til om vitner skal kalles inn og dokumenter hentes inn etter åpningsinnleggene er gjennomført og senatorene har fått sjanse til å stille spørsmål til de som skal føre saken for partene.

MINDRETALLSLEDER: Chuck Schumer (D). Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Det kreves «bare» simpelt flertall for at det skal bli tillatt å hente inn vitner og dokumenter, og det er en håndfull republikanske senatorer det blir spekulert i om kan komme til å stemme ja til dette.

Vanskelig å spå

Svein Melby, USA-ekspert og ved Institutt for forsvarsstudier, synes det er vanskelig å spå utfallet av en slik avstemning.

– Jeg tenker det er litt 50/50. Det spørs hvor flink de som skal føre saken for Demokratene er til å legge opp til et behov som åpner for at man trenger svar på flere ting, sier forskeren, som påpeker at det finnes en håndfull republikanske senatorer som til høsten står til valg i delstater der de er avhengige av stemmer fra uavhengige for å bli gjenvalgt.

Fakta om riksrett * Den amerikanske riksretten er en domstolsaktig prosess som har i oppgave å behandle anklager mot høytstående tjenestemenn, statsråder, dommere og presidenter. * USAs grunnlov slår fast at en president kan stilles for riksrett for forræderi, bestikkelser eller kriminalitet, eller forseelser knyttet til misbruk av politisk makt. * Med et simpelt flertall kan Representantenes hus beslutte å tiltale en president. For øyeblikket har Demokratene flertall i Huset. * Så skal det to tredels flertall til i Senatet for å dømme presidenten. Sikres flertallet, blir presidenten avsatt. For tiden er det Republikanerne som har flertall i Senatet. * Donald Trump er den tredje presidenten i USAs historie som er stilt for riksrett av Representantenes hus. (NTB)

Dersom man tillater å kalle inn vitner vil det så bli en debatt og avstemning rundt hvert enkelt vitne, altså et nytt mulig hinder for at de faktisk vil vitne.

Ifølge Washington Post har Det hvite hus i så fall klar en «plan B», for å for eksempel hindre at et vitnemål fra John Bolton blir offentlig. De vil i så fall forsøke få dette gjort bak lukkede dører med argumentasjon om at det må gjøres for rikets sikkerhet. Bolton har selv sagt at han ønsker å vitne dersom han blir bedt om det.

Beviser kan bli utelatt

Et annet viktig moment i de foreslåtte reglene er at man ikke automatisk tar inn bevisene som ble samlet inn av Representantenes hus, Kongressens andre kammer, som har demokratisk flertall og var det som stemte for å i det hele tatt stille Trump for riksrett.

I stedet skal det stemmes over om disse skal være gjeldende i selve riksrettssaken. Republikanere har argumentert for en slik avstemning med at presidenten ble nektet en rettferdig prosess i Representantenes hus.

Demokratene vil hevde at dette er et forsøk på å fortie beviser som kan være skadelig for presidenten. Særlig gjelder dette ny utvikling i saken i etterkant av behandlingen i huset. CNN nevner den uavhengige kontrolletaten Government Accountability Office (GAO), som inngår i den amerikanske riksrevisjonen og rapporterer direkte til Kongressen, sin rapport om at Trump brøt loven da han holdt militærstøtten til Ukraina tilbake.

– Ikke betryggende

Svein Melby mener de foreslåtte reglene bærer preg av at Mitch McConnell ønsker seg kontroll, og å få gjort unna saken så raskt som mulig.

– Det fremstår ikke betryggende med tanke på en rettferdig, demokratisk gjennomgang av saken. Det er såpass alvorlige beskyldninger presidenten er utsatt for at det fortjener en skikkelig drøfting, sier Melby, som er skeptisk til at man får det med veldig lange dager og potensielt ingen vitner.

USA-eksperten mener det er Donald Trump som har den klare fordelen av reglene. Han tror likevel at McConnell har hatt andre enn bare presidenten i tankene når han legger opp til dette løpet.

– Han tenker nok like mye på seg selv og sin posisjon som flertallsleder i Senatet. Jo raskere dette er over med det utfallet mange tar for gitt (at Trump vinner journ.anm.) jo raskere blir det historie. Det vil gjøre det mulig for de utsatte senatorene å kunne slippe unna med tanke på velgerne til høsten, sier Melby.

Han peker også på at man aldri vet helt hvordan ting kan utarte dersom det innkalles vitner. Det kan endre folkets mening om saken, som igjen kan få politiske følger. I tillegg til at det vil trekke saken ut i tid.

– Og denne saken har vist at man aldri kan vite om det dukker opp flere komprimerende ting. Går saken galt for McConnell risikerer han å miste posisjonen sin. Derfor tror jeg han tar taktiske hensyn for egen del når han setter opp reglene. I tillegg til at han er i kompaniskap med Det hvite hus, sier Melby.

Publisert: 21.01.20 kl. 13:02

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser