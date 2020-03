TETT: Når hele landsbybefolkninger står tett oppe i hverandre som her, smitter coronaviruset som ild i tørt gress. Bildet er tatt i Kalma-leiren med 160 000 mennesker i Darfur-regionen i Sudan. Foto: ASHRAF SHAZLY / AFP

«Det som er krise i Norge, blir en katastrofe i Afrika»

Ennå har ikke coronaepidemien nådd afrikanske land med full styrke. Når det skjer vil trolig dødstallene overgå alt vi har sett i Europa og Kina.

Tidligere helseminister Dagfinn Høybråten fikk i sin tid tusener av nordmenn til å stumpe røyken. Som generalsekretær i Kirkens Nødhjelp har han langt større utfordringer, og han er bekymret over det som kan skje når covid-19-viruset for alvor slår innover afrikanske land og sprer seg over grensene.

– Det som er en krise hos oss akkurat nå, blir en katastrofe for millioner av afrikanere. Vi står i en enkelt krise, mens Afrika må forholde seg til flere kriser samtidig, sier han til VG.

Han trekker frem smittsomme sykdommer som malaria, tuberkulose og hiv/AIDS, som fremdeles rir afrikanske og asiatiske land som en mare.

KØ: Folk stimler sammen for å komme inn i en kirke i Addis Abeba i Etiopia. Bildet er tatt for ti dager siden da det første tilfellene av coronasmittet var registrert. Den ventes en smitteeksplosjon i løpet av kort tid. Foto: EDUARDO SOTERAS / AFP

– Bare i de to månedene vi har hatt kjennskap til covid-19-viruset her hjemme, er 440.000 mennesker døde av de tre sykdommene på verdensbasis. På toppen av dette kommer nå coronaviruset for fullt. Disse alvorlige epidemiene skal afrikanske lands mangelfulle helsetjenester prøve å håndtere samtidig. Land som i utgangspunktet har svake økonomier, sier generalsekretæren i Kirkens Nødhjelp.

Rent vann, sanitære forhold og hygiene har i en årrekke vært den helt sentrale strategien i Kirkens Nødhjelps arbeid. I 2017 laget VG reportasjer om det arbeidet som den norske frivillige organisasjonen gjør i Puntland i Somalia. Der har penger fra den store tv-innsamlingsaksjonen i 2014, 252 millioner kroner, gått til boring etter vann, opplæring av afrikanske landsbybefolkning i sanitære forhold og i hygiene. Og til nødhjelp i sultkatastrofer.

OASE: Penger fra Norge har bidratt til å borre en brønn slik at somaliere har tilgang til rent vann midt i et ørkenlandskap. Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

– På mange måter har det arbeidet vi gjør kommet i forkant av det som er så avgjørende viktig for å bekjempe covid-19-viruset. Lære opp, og gi folk muligheten til å vaske hender og kunne ta hygiene tiltak på alvor. Jeg var i Libanon for tre uker siden, hvor vi prøver å hjelpe og bistå syriske flyktninger, og slik kunne gjøre dem i stand til beskytte seg mot det viruset som brer seg, sier Dagfinn Høybråten.

Det han ser som et skrekkscenario, er konsekvensene av det uunngåelige; at viruset spre seg uhemmet i store flyktningleirer hvor titusener av mennesker bor tett og ofte under kummerlige sanitære forhold.

– Og så er det slik at i afrikanske land så tror ikke folk på myndighetene, men de tror fullt og fast på sine religiøse ledere, enten det er i kirken eller i moskeen.

I Etiopia har kirkelederne gått ut og sagt: ja, selvsagt er Gud større enn coronaen, men du skal likevel bruke vett og forstand og høre på det vitenskapen forteller oss.

Det samme har skjedd i Sør-Sudan, men det skjer ikke i alle land, hvor, sier generalsekretæren i Kirkens Nødhjelp.

Han mener de religiøse lederne i afrikanske land sitter på nøkkelen som kan avhjelpe situasjonen drastisk. Kristne og muslimske overhoder kan velge å være en del av løsningen, eller de kan være en del av problemet ved å si at dette tar Gud seg av. Skjer det vil katastrofen bare øke i omfang.

RELIGIØSE LEDERE: Dagfinn Høybråten mener at prester og imamer har et stort ansvar for å hindre at coronaviruset sprer seg uhemmet i afrikanske land. Foto: Hallgeir Vågenes

– Jeg jobber nå sammen med de internasjonale religiøse nettverkene som Kirkens Nødhjelp er en del av, for å mobilisere religiøse ledere til å være tydelige i sin veiledning til sine tilhengere og menigheter.

Det nærmer seg påske og ramadaen, og folk søker da sammen i kirker og moskeer.

– I disse vanskelige tider er det bra å be til Gud, men det må altså ikke skje sammen i store forsamlinger. Der jobbes det iherdig for å spre opplysninger om hvor viktig det at man unngår store forsamlinger. Å få til dette er ikke lett, sier Høybråten.

Publisert: 28.03.20 kl. 10:30

