20 DØDE: En kvinne forteller politiet om opplevelsen hun hadde inne på kjøpesenteret Cicelo Vista i El Paso, der 20 mennesker ble skutt og drept lørdag. Foto: MARK RALSTON / AFP

Angrepet i El Paso: Brukte seg selv som skjold for å redde sønnen

Én av de 20 personene som mistet livet i lørdagens masseskyting i El Paso i Texas var 25 år gamle Jordan Anchondo. Hun skal ofret livet sitt for å redde sin to måneder gamle sønn.

Det forteller hennes søster Leta Jamrowski (19) til nyhetsbyrået AP.

Trebarnsmoren Anchondo skal ha vært ute for å handle inn til skolestart da den mistenkte gjerningsmannen, 21 år gamle Patrick Crusius, kom inn på supermarkedet Walmart, og startet å skyte rundt seg med en rifle. Angrepet etterforskes som terror.

Søsteren forteller at Anchondo sannsynligvis reddet livet til sin to måneder gamle baby ved å bruke sin egen kropp som skjold for kuleregnet.

– Ofret sitt eget liv

Da hun ble skutt skal hun ha falt over sønnen.

– Ut fra babyens skader forteller de at min søster mest sannsynlig forsøkte å skåne ham. Så da hun ble skutt mens hun holdt ham, falt hun over ham, og det var slik han brakk noen ben, forteller Jamrowski, ifølge The New York Times.

– Så han overlevde antagelig fordi hun ofret sitt eget liv, fortsetter hun.

19-åringen satt lørdag på venterommet på University Medical Center i El Paso, der hun ventet på oppdateringer om den to måneder gamle nevøen og hans far, Andre Anchondo, som også skal ha vært blant de 3000 personene på kjøpesenteret den fatale lørdagen.

– De sa at om han er i live ville han sannsynligvis ha tatt kontakt med meg nå, forteller Jamrowski.

«VI STÅR SAMMEN»: Dagen etter den dødelige masseskytingen, som nå etterforskes som terror av politiet, fant sted, kunne man se dette skiltet satt opp i nærheten av der 20 personer ble skutt og drept i El Paso i Texas. Foto: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Undersøker mulig manifest

Totalt var det 20 personer som mistet livet i kuleregnet fra gjerningsmannen. Ytterligere 26 personer ble sendt til sykehus med skader.

Det tok seks minutter fra den første meldingen om skyting kom klokken 10.30 lørdag formiddag lokal tid, og til politiet var på stedet. Den 21 år gamle gjerningsmannen overga seg uten dramatikk.

Nitten minutter før de første meldingene om skyting på kjøpesenteret Cicelo Vista i El Paso, dukket det opp et manifest på nettet – fylt av hat mot innvandring – og spesielt innvandring fra Mexico til Texas.

Ifølge New York Times hadde etterforskere begynt å undersøke det 2300 ord lange manifestet før skytingen, og nå forsøker de å finne ut av om det er skrevet av samme mann, sier El Pasos ordfører Dee Margo til nyhetsbyrået AP.

Gjerningsmannen er ifølge politiet fra Allen i Texas.

Da han ble konfrontert med manifestet under en pressekonferanse natt til søndag, bekreftet El Pasos politisjef Greg Allen at de undersøker et dokument lastet opp på internett. Han sa også at det er en «potensiell kobling til hatkriminalitet», skriver Reuters.

Ifølge NBC skal etterforskerne være «relativt sikre» på at det er den mistenkte som skal ha publisert manifestet før skytingen.

Under en pressekonferanse søndag sier statsadvokaten at de ønsker dødsstraff for gjerningsmannen bak massakren – som er en av de dødeligste i USAs historie.

Publisert: 05.08.19 kl. 00:43

