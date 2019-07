TALTE GJENNOM STØYEN: Boris Johnsons første tale som statsminister til det britiske underhuset ble møtt av støy fra opposisjonen. Foto: REUTERS TV / X00514

Boris Johnsons første tale til Parlamentet: Vil ha strengere innvandringsregime

Utvidede rettigheter til politiet, strengere innvandringsregime og ut av EU uansett. Det var beskjeden fra Storbritannias statsminister Boris Johnson i sin første tale til et støyete parlament.

Nå nettopp

les også Boris Johnson blir Storbritannias neste statsminister – sammenlignes med Donald Trump

Ukvemsordene manglet ikke da fersk statsminister Boris Johnson holdt sin første tale i det britiske underhuset onsdag formiddag. Midtveis ble ropene fra korbenkene på den andre siden så høye at speaker John Bercow måtte stoppe Johnson og irettesette opposisjonen.

– Det er altfor mye støy i dette kammeret. Statsministerens tale vil bli hørt, og den vil bli hørt med høflighet, sa han.

– Tusen takk. Det er altfor mye negativitet i dette rommet. Dere er skeptikere og tvilere, sa Johnson før han fortsatte talen hvor han tegnet opp planene for sin regjering.

Vil ha nye forhandlinger

– Vår oppgave er å levere Brexit 31. oktober, og gjøre dette landet til det beste stedet på jorden. Jeg er klar til å forlate EU den datoen, uansett. Jeg vil helst at vi forlater EU med en avtale. Men visse ting må gjøres klart: Avtalen som den forrige regjeringen forhandlet fram, ble tre ganger avvist av dette huset.

DEN VANSKELIGSTE SAKEN: 31. oktober blir grensen mellom Irland og Nord-Irland grensen mellom EU og Storbritannia. Foto: PAUL FAITH / AFP

Hovedproblemet er «det irske spørsmålet», som Johnson kalte det.

– Vi er klare til å møte og snakke med EU-kommisjonen når de er klare til å gjøre det, og sørge for at det irske spørsmålet håndteres. «The backstop» må fjernes, sa han om forhandlingene om hvordan grensen mellom Irland og Nord-Irland skal være.

Innvandring à la Australia

Det er 90 dager til Storbritannia trekker seg ut av EU, ifølge Johnson.

– Vi har 90 dager til å forberede oss på det. Jeg tror at det er mulig, gjennom en nasjonal innsats som vi i Storbritannia har gjort tidligere. Dette handler ikke bare om tekniske forberedelser, men også å ha en klar økonomisk strategi. Vi vil ikke vente til 31. oktober med å bygge denne fremtiden som jeg har tegnet opp, sa han.

Noen av endringene som Johnson nevnte, var et politi med utvidede rettigheter til å kroppsvisitere folk, og strengere innvandringssystem. Johnson pekte på Australias innvandringsregler som en inspirasjon for hvordan han ønsker det.

– Vi vil sørge for at vi fortsatt vil trekke til oss de beste hodene fra hele verden. Men jeg er klar på at vårt innvandringssystem må endres. Jeg har bedt om at det foretas en gjennomgang og en radikal omskrivning av vårt innvandringssystem, sa Johnson.