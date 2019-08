SPERRET AV GATEN: Politiet i København skriver at en bygning er skadet og flere ruter er knust etter en eksplosjon i Østbanegade – som ligger like ved statsjonen Nordhavn. Foto: Nynne Mørkeberg

Meldinger om kraftig eksplosjon i København:– Det ser voldsomt ut

Politiet i København har rykket ut til området Østerbro etter meldinger om et kjempebrak. Vitner melder om at smellet var så høy at både bygninger og vinduer i nærheten ristet.

– Det hørtes ut som om noe gikk i stykker, sier Ina Christensen, som bor i området til Danmarks Radio.

Et annet vitne sier til B.T at vinduer og bygninger i nærheten ristet av det høye braket. Dorthe Dahl jobber i baren på Chezys som ligger i nærheten, og sier til Berlingske Tidende at hun hørte braket da hun var på jobb.

– Rutene klirret. Folk trodde at det var tog som krasjet i hverandre, sier hun.

Det rammede området er Skattestyrelsen på Østbanegade, skriver Ekstra Bladet, og politiet rykket ut etter at de fikk flere meldinger om et kjempebrak ved Nordhavn stasjon i København.

– Det er flere knuste ruter, og i det hele tatt er fasaden rasert. Det ser voldsomt ut, sier Kristian Næsted, vakthavende operasjonssjef ved Københavns beredskap til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Stasjonen har ifølge Berlingske Tidende blitt evakuert, og togtrafikken er innstilt på ubestemt tid.

Politiet har foreløpig ikke bekreftet at det var en eksplosjon, men de sier til Ekstra Bladet at de er på stedet, og at de ikke har fått meldinger om at noen skal være skadet.

Foto: Presse-fotos.dk / Ritzau / NTB Scanpix

– Vi er der, og mer kan jeg ikke si. Vi er ferd med å undersøke området, sier vaktsjef Lars Westerweel i Københavns politi til avisen.

Bilder i sosiale medier viser knuste vindusruter og skader på byggets fasade. Danmarks skatteminister Morten Bødskov skriver på Twitter om «forferdelige scener» ved Skattestyrelsen:

Politiet har evakuert stasjonsområdet og sperret av kvartalene rundt.

Politiet i København skriver på Twitter at de fikk melding om en eksplosjon klokken 22.16, og at bygningen er skadet og at flere ruter er knust. Ingen personer er skadet i hendelsen.

