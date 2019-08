STORE SKADER: Slik ser fasaden til det danske skattevesenet etter tirsdagens eksplosjon. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson / Ritzau Scanpix

Kraftig eksplosjon i København: – Et angrep vi ikke kan akseptere

Det kraftige smellet som ble hørt i København sent tirsdag kveld, skyldtes en eksplosjon inne i bygningen til det danske skattevesenet.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Et angrep som dette hverken kan eller vil vi akseptere, sier sjefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov onsdag morgen.

– Det er på det nåværende tidspunkt for tidlig å si noe mer om hvem som står bak eksplosjonen. Men vi tar det meget alvorlig og etablerte allerede i går kveld en bred og omfattende etterforskning.

Politiet har kalt inn til en pressekonferanse klokken 10.00.

HOLDER VAKT: Politiet holder onsdag morgen vakt ved inngangspartiet til Skattestyrelsen. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson / Ritzau Scanpix / NTB scanpix

– Et helt vanvittig syn

Rundt klokken 22.15 tirsdag rapporterte mange om et høyt smell i nærheten av Nordhavn stasjon København. Først onsdag morgen bekreftet politiet at det hadde vært en eksplosjon inne i Skattestyrelsen på Østerbro.

Danmarks skatteminister Morten Bødskov skrev på Twitter i går kveld at det var «forferdelige scener» ved Skattestyrelsen. Onsdag morgen var han og direktør Merete Agergaard på åstedet.

– Det er jo et helt vanvittig syn, og man kan jo se at det har vært en meget kraftig eksplosjon ved fasaden på Skattestyrelsen. Det er en fullstendig uakseptabel handling, sier Bødskov til nyhetsbyrået Ritzau.

De som jobber i bygningen har blitt bedt om å jobbe hjemmefra i dag, ifølge skatteministeren.











PÅ ÅSTEDET: Direktør Merete Agergaard i Skattestyrelsen og skatteminister Morten Bødskov så onsdag morgen på skadene.

– Vinduer og bygninger ristet

Det skal ha vært to personer i bygningen da det eksploderte, men ingen kom til skade.

– Det hørtes ut som om noe gikk i stykker, sier Ina Christensen, som bor i området, til Danmarks Radio.

SPERRET AV GATEN: Politiet i København meldte tirsdag kveld at en bygning var skadet. Foto: Nynne Mørkeberg

Et annet vitne sier til Berlingske Tidende at vinduer og bygninger i nærheten ristet av det høye smellet. Dorthe Dahl sier at hun hørte braket da hun var på jobb i baren på Chezyr som ligger like ved.

– Rutene klirret. Folk trodde at det var tog som krasjet i hverandre, sier hun.

Politiet inkludert bombegruppe har vært på stedet hele natten og arbeider fortsatt med å undersøke hva omstendighetene er, opplyser vaktsjef Michael Andersen i Københavns politi.

Klikk for å aktivere kartet

Publisert: 07.08.19 kl. 00:40 Oppdatert: 07.08.19 kl. 09:24

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post