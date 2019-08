SPERRET AV GATEN: Politiet i København melder om at en bygning er skadet og flere ruter er knust etter en eksplosjon i Østbanegade – som ligger like ved statsjonen Nordhavn. Foto: Nynne Mørkeberg

Kraftig eksplosjon i København: – Det ser voldsomt ut

Fasaden til det danske skattevesenet er rasert etter en eksplosjon i København sent tirsdag kveld.

Oppdatert nå nettopp

– Det hørtes ut som om noe gikk i stykker, sier Ina Christensen, som bor i området til Danmarks Radio.

Et annet vitne sier til B.T at vinduer og bygninger i nærheten ristet av det høye braket. Dorthe Dahl jobber i baren på Chezys som ligger i nærheten, og sier til Berlingske Tidende at hun hørte braket da hun var på jobb.

– Rutene klirret. Folk trodde at det var tog som krasjet i hverandre, sier hun.

Det rammede området er Skattestyrelsen på Østbanegade, som ligger like ved stasjonen Nordhavn stasjon, skriver Ekstra Bladet. Danmarks skatteminister Morten Bødskov skriver på Twitter om «forferdelige scener»:

Politiet opplyste tirsdag kveld ikke om det faktisk var snakk om en eksplosjon, men tidlig onsdag morgen bekrefter politiinspektør Mads Helios overfor dansk TV2 at en eksplosjon har funnet sted.

– To personer var til stede i bygningen da eksplosjonen skjedde. De to er ikke kommet til skade, sier han.

Politiet rykket ut til eksplosjonen etter at de klokken 22.16 fikk melding om et kjempebrak i nærheten av Nordhavn stasjon i København.

På Twitter skriver de at den aktuelle bygningen er skadet og at flere ruter er knust.

– Det er flere knuste ruter, og i det hele tatt er fasaden rasert. Det ser voldsomt ut, sa Kristian Næsted, vakthavende operasjonssjef ved Københavns beredskap til det danske nyhetsbyrået Ritzau natt til onsdag.

Foto: Presse-fotos.dk / Ritzau / NTB Scanpix

Publisert: 07.08.19 kl. 00:40 Oppdatert: 07.08.19 kl. 06:02