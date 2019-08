Parvez Imroz (t.v.) og Parveena Ahangar ble i 2017 overrakt Raftoprisen i Bergen. Overrekkelsen ble foretatt av Lise Rakner (midten). Foto: Mathiesen, Tor Erik H. / NTB scanpix

Kashmir-krisen: Frykter for prisvinnernes sikkerhet

Hundrevis av demonstranter og aktivister er kastet i fengsel i Kashmir de siste dagene. I Bergen er Raftostiftelsen bekymret for skjebnen til to tidligere prisvinnere.

Spenningen stiger i Kashmir etter at sikkerhetsstyrker har arrestert flere hundre mennesker, inkludert politiske ledere og aktivister.

Bakgrunnen for konflikten de seneste dagene er at den indiske regjeringen mandag fjernet en grunnlovsparagraf som slo fast at den indiske delen av Kashmir skal ha egne rettigheter og større grad av selvstyre enn andre deler av landet.

Timer før grunnlovsendringen ble telefonlinjer, internett og mobildekning stengt av. Et portforbud forhindrer folk i å forlate hjemmene sine, og titusener av soldater er stasjonert i gatene for å opprettholde ro og orden.

Meldinger om antall arresterte varierer, men den statlige radiokanalen All India Radio melder at så mange som 500 er fengslet visstnok for å bevare freden i Kashmir, skriver nyhetsbyrået AP.

Menneskerettssituasjonen er svært kritisk, mener daglig leder Jostein Hole Kobbeltvedt i Raftostiftelsen.

Og to av de mest kjente menneskerettighetsforkjemperne i Kashmir, får de nå ikke kontakt med.

– Vi prøver på telefoner og mail og alle mulige kanaler, men det er stengt i hele området, så det er all grunn til bekymring, sier Kobbeltvedt.

EKSTRA STYRKER: Indiske sikkerhetsstyrker står vakt under et portforbud i Srinagar i delstaten Jammu og Kashmir. Foto: TAUSEEF MUSTAFA / AFP

Tildelt Raftoprisen i 2017

Det er to år siden at Parveena Ahangar og Parvez Imroz mottok stiftelsens årlige pris for deres menneskerettighetsarbeid i Kashmir.

«Gjennom deres langsiktige arbeid for å avdekke overgrep og skape muligheter for dialog og fredelige løsninger i den fastlåste konflikten, har de inspirert nye generasjoner fra ulike samfunnsgrupper», het det i begrunnelsen.

Parveena Ahangar opplevde sin sønn bli tatt av sikkerhetsstyrker i 1990, og så ham aldri igjen. Hun startet en organisasjon for mødre og enker som etterlyser sine savnede menn.

Parvez Imroz er advokat og har jobbet i flere tiår med å dokumentere forsvinninger og overgrep i Kashmir, og få sakene opp for domstolene.

2017: Prisvinner Parveena Ahangar under utdeling av Raftoprisen 2017 på Den Nationale Scene i Bergen. Foto: Mathiesen, Tor Erik H. / NTB scanpix

– Det mest konservative estimatet er at 10.000 mennesker er blitt bortført siden 1990 i Kashmir. Dette har de to satt lys på og jobbet for å stille myndighetene til ansvar for, sier Kobbeltvedt.

Han hadde sist kontakt med dem for to uker siden, men etter at telefon- og internettsystemet stengte i helgen, har det ikke har vært mulig å få kontakt.

– Det som gjør det særlig bekymringsfullt er at dette skjer mens India har satt inn ekstra soldater, sier Kobbeltvedt.

Ifølge India Today er over 30.000 indiske soldater de siste dagene blitt sendt til Kashmir, som allerede er en av verdens mest militariserte soner. Dette i tillegg til de 500.000 soldatene som allerede befinner seg i delstaten, skriver AFP.

RAFTOSTIFTELSEN: Daglig leder Jostein Hole Kobbeltvedt i Raftostiftelsen. Bildet er fra den årlige minneforelesningen Rafto Challenge på Norges Handelshøyskole. Foto: Ingvild Festervoll Melien / Raftostiftelsen

Narendra Modi talte til folket

Indias statsminister Narendra Modi holdt sin første offentlige uttalelse torsdag siden regjeringen fjernet grunnlovsparagrafen om Kashmir.

I talen sa Modi at paragrafen som har gitt Kashmir særstatus, har skylden i at fredsutviklingene i Kashmir har gått for langsomt.

– Artikkel 370 har ikke gitt annet enn løsrivelse, terrorisme, nepotisme og utbredt korrupsjon på en stor skala til Jammu og Kashmir, sa statsministeren.

Modi sa videre at han kan love at befolkningen i Kashmir vil få sine rettigheter tilbake, og at delstaten vil oppleve økonomisk vekst og til og med voksende turisme.

Han kunne derimot ikke love å løslate de ledende politikerne som sitter fengslet, eller å avslutte portforbudet som har sperret de fleste i befolkningen inne i hjemme deres.

FNs spesialrapportør for ytringsfrihet, David Kaye, sier til The Guardian at det er noe «drakonisk» over situasjonen i Kashmir.

– En av mine bekymringer – dels fordi dette foregår i en demokratisk stat – er at dette kan være en ny retning for mange stater som tenker på hvordan de kan holde et hardt grep om flyten av informasjon, sier Kaye til The Guardian.

MODI: Folk samlet seg rundt skjermer for å se den direktesendte talen til Indias statsminister Narendra Modi torsdag. Foto: SANJEEV GUPTA / EPA

Vil at norske myndigheter tar grep

FNs høykommissær for menneskerettigheter har publisert flere rapporter om brudd på menneskerettigheter og drap på sivile i Kashmir.

«Straffrihet for brudd på menneskerettigheter og mangel på rettferdighet er sentrale utfordringer i den indiske delstaten Jammu og Kashmir», heter det i en rapport fra 2018.

India avviser imidlertid hele FN-rapporten, skriver Bistandsaktuelt.

Kobbeltvedt forteller at de følger Kashmir tett og er i dialog med flere organisasjoner og akademikere om situasjonen.

– Vi oppfordrer norske myndigheter til å ta situasjonen i Kashmir opp i FNs sikkerhetsråd. Situasjonen for sivilbefolkningen er såpass alvorlig, sier Kobbeltvedt.

Publisert: 10.08.19 kl. 02:12