KRITISERER: Alexandria Ocasio-Cortez sammen med de tre andre demokratiske kongressrepresentantene som president Donald Trump raser mot for tiden. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix

Ocasio-Cortez langer ut mot Trump

Kongressrepresentant Alexandria Ocasio-Cortez langet lørdag ut mot president Donald Trumps innvandringspolitikk.

NTB-DPA

Nå nettopp

På sitt første møte med velgerne i sin krets i Queens i New York etter at Trump i forrige uke sa at hun og tre andre kongressmedlemmer kunne dra sin vei om de ikke likte USA, gjorde Ocasio-Cortez det klart at hun ikke drar noe sted.

– Det er nok å høre hva presidenten sa denne uka. Det handler ikke om innvandring. Når presidenten begynner å be amerikanske statsborgere dra tilbake til sine land, blir det åpenbart at hans politikk ikke handler om innvandring, men om rasisme og etnisk bakgrunn, sa hun.

Hun langet også ut mot Trump-administrasjonens atskillelse av barn fra sine foreldre ved grensa og krevde en kommisjon av samme sort som gransket terrorangrepet 11. september.

– De hadde i oppdrag å granske hver krok av systemet. Selv om vi nå gjenforener barna og foreldrene, har vi skapt et livslangt traume etter 48 timer. Noen av disse barna har vært holdt borte i et år, og USA er ansvarlig for traumene de får, sa hun.

Ocasio-Cortez kritiserte også vaktene ved senteret i Clint i Texas, der det er oppdaget av anholdte barn manglet både tannpasta, tepper og senger.

– Hvis disse vaktene er så sikre på seg selv at de bryter reglene foran sine sjefer, hvis det er slik de opptrer mens folk ser på, hvordan opptrer de når ingen ser, sa hun.

Hun la skylden på det eksisterende systemet på Obama-administrasjonen, for å ha opprettet systemet i den tro at noen ansvarlige personer skulle styre det.

– De dreier seg ikke om å bygge et bedre bur. Det dreier seg om ikke å sette folk i bur i det hele tatt, sa hun.

