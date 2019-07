Mannskapet på oljetankeren Stena Impero skal være i god form etter forholdene, etter at skipet ble oppbrakt og tatt i arrest av iranske myndigheter fredag. Foto: Stena Bulk / NTB scanpix

Stena Imperos eierselskap i kontakt med besetningen

Det svenske selskapet som eier tankskipet Stena Impero, har vært i kontakt med besetningen.

Stena Bulks administrerende direktør Erik Hånell sier det står relativt bra til med dem. Kontakten har skjedd via en representant for rederiets forsikringsselskap, som var om bord i tankskipet lørdag.

– Det var en indirekte kontakt som bekreftet at det går bra med dem, noe som er en positiv nyhet for oss. De er det viktigste vi har. Men vi ønsker selvfølgelig direkte kontakt også, sier Hånell.

Mannskapet kommer fra India, Russland, Filippinene og Litauen. Det er ingen svensker om bord.

Det London-registrerte, svenskeide tankskipet ble fredag oppbrakt av styrker fra den iranske Revolusjonsgarden. Iranske myndigheter har tidligere hevdet at det kolliderte med en fiskebåt, og at det er årsaken til at det er tatt i arrest.

Lørdag sier en talsmann for det såkalte Vokterrådet at fredagen handling kommer som svar på at den britiske marinen nylig tok et iransk skip i arrest ved Gibraltar.

Publisert: 20.07.19 kl. 18:12