Nordmann i Twitter-storm etter å ha kalt Trump rasist på TV

Under et intervju på MSNBC på mandag sa den norske journalisten og forfatteren Vegard Tenold Aase at de som støtter Trump er rasister. Det skapte reaksjoner.

Marthe Reienes

Nå nettopp

Mandag var den norske journalisten og forfatteren Vegard Tenold Aase (40) gjest i MSNBCs nyhetssending for å snakke om president Donald Trumps oppfordring til kvinnelige demokrater med innvandrerbakgrunn om å «reise tilbake til dit de kom fra».

Under sendingen sa Tenold Aase, som i USA bruker navnet Vegas Tenold, at presidenten er mer rasistisk enn nynazister.

Bergenseren, som har skrevet boken «Everything you love will burn» om nynazisme og høyreekstremisme i USA, sa på TV-sendingen at han har opplevd at høyreekstreme har sagt til ham at Trump noen ganger «går for langt».

Mange reagerte sterkt på utsagnet. En av Trumps kampanjemedarbeidere tvitret om det, Fox News skrev sak. Tenold måtte skru av varslingene på Twitter-kontoen sin.

– Jeg tror det folk ble mest sinte på var at jeg sa at hvis du fortsatt støtter Trump etter alt det han har sagt og gjort, så er du en rasist. Og det mener jeg, sier Tenold på Skype fra hjemmet sitt i Brooklyn.

Han understreker at han snakker om de som fortsatt støtter Trump, og ikke de som stemte på ham ved valget i 2016.

– La dem dra, sa den amerikanske presidenten om de fire nykommerne i Representantenes hus: Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib og Ayanna Pressley. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

– Hva slags reaksjoner har du fått fra Trump-tilhengere?

– Alt fra at jeg er en idiot som ikke aner hva jeg snakker om, at jeg bør «tas ut» som de sier. Veldig mange har oppdaget at jeg er skallet, det syns de er kjempekjekt å kommentere. Det var en person som påpekte at jeg pleier å sitte når jeg tisser, jeg vet ikke hvordan han vet det, men han tar jo ikke feil, ler Tenold.

Veldig mange har meldt «Jeg stemte på Trump, jeg er ikke rasist». Tenold tror det er lite selvinnsikt blant dem som lar seg hisse opp.

– Jeg tror de fleste antar at rasister kun identifiserer seg som rasister, og jeg vil jo påstå at man ikke må identifisere seg som rasist for å være rasist. Jeg har venner som skriver og dekker samme type tema som jeg gjør, som er kvinner og minoriteter, og de får det hundrevis av ganger verre enn meg. Jeg har jo ikke mottatt daglige voldtektstrusler og dødstrusler. Jeg har vært relativt heldig, tror jeg, i kraft av den personen jeg er, så det har ikke vært så ille, sier han.

Vegard Tenold Aase begynte å jobbe med boken «Everything you love will burn» i 2010. Han hadde lyst å skrive om folk som var på utsiden av samfunnet politisk sett og oppdaget at det var nazister i nabolaget i Brooklyn og begynte å skrive om dem. Da han i 2011 dro hjem til Norge skjedde terrorangrepet i Oslo og på Utøya.

– Da fikk jeg øynene opp for høyreekstremistisk terror som langt mer farlig og tilstedeværende enn jeg hadde trodd, og jeg bestemte meg for å grave litt dypere.

I september kommer boken på norsk under tittelen «Alt du elsker skal brenne».

– Jeg var på en måte heldig nok, eller uheldig nok, alt etter hvordan du ser det, til å være til stede ved grasroten da den nye formen for nasjonalisme og høyreekstremisme dukket opp sammen med Trump.

I dag jobber han som journalist og etterforsker for en organisasjon som studerer høyreekstremisme.

Tenold forteller at han også har fått mye støtte etter TV-opptredenen sin.

– Ja, ja, masse hyggelige tilbakemeldinger. Programlederen var enig, idet vi gikk av luften så sa hun at det var deilig å høre noen si det. USA er jo veldig delt nå, enten er du veldig enig eller så er du uenig, så folk har sagt at de er absolutt enig. Det har vært skrevet mye i mediene her i det siste, at Donald Trump er så rasistisk som det kan bli. Jeg føler at jeg har folk med meg på dette her. Jeg synes ikke det jeg sa var så veldig bemerkelsesverdig.