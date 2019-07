SKUFFET: Donald Trump har uttrykt misnøye med at Stefan Löfven ikke har sørget for at den amerikanske artisten A$AP Rocky går fri. Foto: Henrik Montgomery, TT NYHETSBYRÅN

Stefan Löfven om A$AP Rocky-samtalen med Trump: – Spiller ingen rolle hvem som ringer eller tvitrer

USAs president Donald Trump har gått hardt ut mot Sverige på Twitter, etter at den amerikanske artisten A$AP Rocky ble arrestert og siktet for vold i juli.

– Jeg er veldig skuffet over statsminister Stefan Löfven for ikke å kunne gjøre noe. Sverige har skuffet USAs afroamerikanske samfunn, skrev Trump på Twitter forrige uke.

Reaksjonen kom etter at artisten A$AP Rocky ble tiltalt for vold samme dag.

Artisten ble arrestert i Stockholm, som følger av et slagsmål som fant sted i slutten av juni. Trump annonserte på Twitter at han hadde planer om å ringe Sveriges statsminister Stefan Löfven for å se hva han kunne gjøre.

Senere twitret Trump at han hadde en «veldig god samtale» med Løfven, som skal ha forsikret Trump om at han vil bli behandlet rettferdig.

Likevel ble Rocky altså tiltalt forrige uke.

Nå har Löfven tatt bladet fra munnen, og forklarer sin versjon av hvordan samtalen med Trump gikk.

– Jeg var veldig tydelig på at det svenske rettsvesenet ikke kan forhandles om. Det spiller ingen rolle hvem som ringer eller tvitrer, sier han til den svenske avisen Allehanda, ifølge nettstedet Omni.

I det samme intervjuet bedyrer statsministeren at han ikke har anledning til å gå i dialog med Trump om situasjonen, men at han ikke ser for seg at dette vil påvirke Sveriges forhold til USA.

Dersom A$AP Rocky, som egentlig heter Rakim Mayers, blir funnet skyldig, risikerer han opp til to års fengsel.

Publisert: 29.07.19 kl. 17:32