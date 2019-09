Frivillig på Bahamas: – Det er døde mennesker overalt

MARSH HARBOUR (VG) Pastor og frivillig brannvakt Stephan Knowles rister av gråt når han blir oppfordret til å evakuere: – Er det greit å dra? Lover dere?

Maria Mikkelsen

Thomas Nilsson

Stephan Knowles har sett det verste. Som frivillig brannmannskap har han stått i første rekke under det omfattende redningsarbeidet på øya Abaco. Her slo ekstremorkanen Dorian til med full tyngde. På deler av øya ligger hus og bygninger i ruiner.

Nå, seks dager etter at orkanen traff, står han i veikanten i et nabolag i Marsh Harbour og holder rundt en fremmed kvinne. Hun gråter sammen med ham, samtidig som hun snakker beroligende og bekreftende til ham.

«Det er ok, pastor. Det er på tide.»

«Du kunne ikke gjøre mer.»

«Du må ta hånd om deg selv.»

Kvinnen heter Toto Theophilus og er en del av et team psykologer som er sendt ut fra sykehuset i hovedstaden Nassau, som ligger på en annen øy. Hun har nettopp møtt pastoren, og forsøker å overbevise ham om å evakuere, slik så mange andre har gjort. Om å dra til familien sin i Nassau.

– Ikke føl deg skyldig, sier hun.

– Ikke? Er det greit å dra?

– Ja. De forstår. Hjelpen er på vei.

– Lover dere?

PREGET: Stephan Knowles tok til tårene da VG møtte ham på øya Abaco. Foto: Thomas Nilsson / VG

Inntrykkene er mange.

– De siste par timene har jeg sett så mye. Det er så mange som er fanget. Det er døde mennesker overalt. Jeg har sett ting jeg ikke kan snakke om. Jeg føler at jeg bare må hjem, jeg må vekk, men jeg vet ikke om det er galt, sier Knowles til VG.

Huset hans står 500 meter unna. Taket er revet av. Tingene er spredt overalt.

ENORME SKADER: Øya Abaco ble svært hardt rammet da monsterorkanen Dorian raste innover Bahamas.

Pastoren forteller at han skulle være frivillig da stormen begynte søndag for en uke siden.

– Men noe sa meg at jeg ikke skulle gjøre det likevel. Jeg ga beskjed til sjefen min om at jeg ville komme tilbake etterpå for å delta i redningsarbeidet.

– Som et tog

Søndag kveld var han hjemme sammen med kona og barna da det begynte det å riste i veggene.

– Noe slo i huset som et tog. Vinduene knuste. Vi forsto at vi var i trøbbel. Så begynte taket å bevege seg. Jeg ba de andre stille seg under trappen. Mens de gjorde det, ble hele taket revet av.

HJEMMET: Stephan Knowles’ hus har fått store skader. Orkanen Dorian rev av taket, blåste ut vinder og rev ned vegger. Foto: Thomas Nilsson / VG

Etter hvert fikk Knowles familien inn på badet, mens han selv sto i gangen.

– Så kom en ny tornado og delte kjøkkenet i to. Jeg holdt fast i kjøleskapet, før jeg forsto at jeg måtte tilbake dit de var.

Pastoren beskriver hvordan han kjempet seg tilbake til badet, løsnet beltet sitt og knøt det fast i dørhåndtaket. I tre og en halv time dro han i beltet slik at døren ikke skulle gå opp – og orkanen nå inn til dem.

– Hvis jeg ikke hadde tatt navnet av frivilliglisten, hadde jeg mistet familien min. Jeg vet ikke hvordan jeg hadde klart å leve uten dem, sier Knowles, som har bestemt seg for å forlate øya med et skip som står og venter på ham.

TAR MED KJÆLEDYRENE: Stephan Knowles henter de to valpene sine før han går om bord i skipet som skal frakte ham til Nassau, hovedstaden som ligger på en annen øy. – Jeg drar ikke uten dere, sier han til hundene. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Traumatisert

Hvor mange som har mistet livet i ekstremorkanen, er uvisst. Det offisielle antallet er så langt 43. Men flere VG møter, mener det må ha vært hundrevis av døde i byen Marsh Harbour alene.

Mange har mistet familie og venner.

– Jeg er en psykolog. Men jeg er først og fremst et menneske. Hvis de trenger det, holder jeg rundt dem, gir dem en klem, eller et smil, sier Toto Theophlius.

Matheo Smith er i samme team.

– Menneskene her er traumatiserte. Noen fornekter det som har skjedd. Vårt hovedfokus er å få folk til å forstå hva som har skjedd, lytte til dem, trøste dem og være der for dem.

– Som psykolog kan du foreslå, gi råd, men akkurat nå kan vi ikke gi råd. Det er ingenting som kan ha forberedt disse menneskene på hva som har skjedd, sier Smith.

Ifølge FN trenger over 70.000 mennesker – et tall som utgjør omtrent hele befolkningen på Abaco og Grand Bahamas – mat, rent drikkevann og annen hjelp.

PÅ BAHAMAS: VGs Maria Mikkelsen og Thomas Nilsson. Foto: Thomas Nilsson / VG

